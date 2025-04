La nouvelle sortie fracassante de Véronique Rabiot après les sanctions infligées au PSG !

La commission de discipline de la Ligue de football professionnel a statué. Après l’affaire des banderoles insultantes envers Adrien Rabiot et sa famille lors du dernier PSG-OM (16 mars) au Parc des Princes, l’instance a, en effet, a rendu une décision plutôt clémente, mercredi soir, avec une «fermeture partielle pour un match ferme de la tribune Auteuil du Parc des Princes», à compter du mardi 8 avril 2025. Une sanction qui prendra effet lors de la réception du Havre en Ligue 1 le 19 avril prochain.

Invitée sur la chaîne L’Equipe, ce jeudi soir, Véronique Rabiot - également visée par ces banderoles et chants - s’en est d’ailleurs insurgée. «Merci de m’avoir contacté pour me donner l’occasion de m’exprimer à nouveau, mon sentiment, c’est que c’est scandaleux pour des faits qui se sont produits le 16 mars, une sanction qui tombe le 19 avril, on leur laisse ce week-end pour fêter le titre (contre Angers samedi à 17 heures, ndlr) alors que pour tous les autres clubs les sanctions sont immédiates, pour le PSG, elles ne sont pas immédiates», a tout d’abord commenté la mère d’Adrien Rabiot.

Véronique Rabiot crie au scandale !

Et d’ajouter : «j’ai la commission de discipline et pour tous les clubs, c’est marqué la sanction prend effet immédiatement mais avec le PSG, non. Il y a une justice à deux vitesses, Ces sanctions ne sont pas dissuasives et c’est un énorme problème, ce n’est pas avec des sanctions comme ça qu’on va dissuader les gens de mettre des banderoles et d’insulter, c’est évident. On pense que ce n’est pas si grave donc on les laisse fêter le titre. Pourquoi la sanction n’est pas immédiate ? Bah non, ils ont le titre à fêter donc on ne va pas les embêter».

Des mots forts allant dans le sens de ceux déjà tenus lors d’un entretien pour Complément d’Enquête où Véronique Rabiot avait affirmé que le PSG manipulait les supporters. «Pourquoi autant de haine envers moi et Adrien ? Les supporters ont été manipulés par le club. En disant que je voulais de l’argent, que je ne voulais pas re-signer. On m’a fait passer pour une femme vénale. Je ne m’en doutais pas qu’ils avaient lancé une armée numérique. C’est grave, s’il y a un traitre dans l’histoire, c’est Jean-Martial Ribes. Ce n’est pas moi. À l’époque, il était très sympa. Personne ne peut imaginer que ce soit hyper violent. Un message à Nasser ? Aucun, je ne demande rien du tout». Ambiance…