Grosse polémique pour Kylian Mbappé et le Real Madrid

Le FC Barcelone ou l’Atlético de Madrid. Voici ce qui attend le Real Madrid en finale de la Coupe du Roi. En effet, les pensionnaires du stade Santiago-Bernabéu se sont qualifiés hier soir après un match totalement fou face à la Real Sociedad (4-4-, 5-4 aux scores cumulés, ndlr). Et comme souvent avec les Merengues, plusieurs polémiques concernant l’arbitrage ont éclaté durant la rencontre et après le coup de sifflet final. Côté madrilène, on reproche notamment à l’arbitre de ne pas avoir donné un carton rouge à Jon Ander Olasagasti après son violent tacle sur Vinicius Jr lors des prolongations. Ce qui a fait réagir en Espagne, où beaucoup s’indignent après cette décision.

La suite après cette publicité

Plusieurs actions litigieuses

C’est le cas de Raúl Varela sur Radio Marca : «le ballon est à trois mètres, il va le toucher… Il va lui faire mal ! Peu importe qu’il ne l’attrape pas avec les talons ou non… Il va lui faire mal ! Si nous ne défendons pas cela, que défendons-nous ?» Carlo Ancelotti est du même avis. «Pour moi, c’était un carton rouge. Mais je n’ai rien à ajouter», a lâché le Mister. Mais ce n’est pas la seule action de la rencontre qui fait parler. La gifle d’Alex Remiro sur Jude Bellingham sur un corner aurait mérité un pénalty d’après Iturralde González, arbitre consultant chez AS. Du côté de la Real Sociedad, on s’est également plaint de l’arbitrage. AS explique qu’en première période, l’écurie ibérique a réclamé un pénalty après une faute de Vinicius Jr sur Kubo à l’entrée de la surface.

La suite après cette publicité

Mais l’action qui reste en travers de la gorge de la Real Sociedad, c’est celle du troisième but du Real Madrid. Pour le club basque, ce but d’Aurélien Tchouameni n’aurait pas dû être validé. En effet, dans le camp de la Real Sociedad, on estime que sur l’action ayant entraîné le corner gagnant du Français, Kylian Mbappé était hors-jeu. Après la rencontre, Imanol Alguacil a exprimé son mécontentement. «Je ressens une grande peine mais aussi beaucoup de fierté, et de la douleur aussi. Personne ne nous donnait un espoir hier mais l’équipe a démontré qu’elle ne manque pas de jeu, de caractère ni de personnalité. On a fait beaucoup de choses bien pour atteindre la finale mais on n’a pas réussi à le faire.»

Une action impliquant Mbappé fait polémique

Il a ajouté : «c’était un hors-jeu, oui, parce qu’on siffle généralement ce genre de situations. L’arbitre ne l’a pas fait, et voilà. Si ça c’était produit dans l’autre surface ? J’ai la certitude que le but n’aurait pas été accordé. On nous a éliminés de la Coupe du Roi comme de l’Europa League, en ayant l’aide d’un tiers à qui l’on demande d’être neutre. Le Real Madrid n’a pas du tout besoin de ce type d’aides car c’est une grande équipe.» Idem pour son joueur, Mikel Oyarzabal. «C’est un peu cruel et difficile que dans les dernières minutes ils vous éliminent sur un corner et de cette façon. C’est dommage maintenant, c’est un moment difficile mais il est temps de renverser la vapeur le plus rapidement possible et de se concentrer sur ce qui reste de la Liga.»

La suite après cette publicité

Relancé sur le sujet, il a répondu amer : «j’ai vu un hors-jeu de Mbappé qui interfère avec le défenseur central. Je pense que cela conditionne la décision d’Igor (Zubeldia).» Selon l’arbitré référent de AS, Iturralde González, l’homme au sifflet aurait pu ne pas accorder de corner. « Mbappé, étant en position de hors-jeu, peut interférer avec le défenseur de la Real Sociedad», a-t-il expliqué. Une décision qui risque de faire encore parler un petit moment en Espagne, où le Real Madrid est au centre de plusieurs polémiques liées à l’arbitrage cette saison.