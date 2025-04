Copa del Rey : le Real Madrid file en finale après un match dingue face à la Real Sociedad !

Un nouveau match très important pour le Real Madrid se disputait ce soir du côté du Santiago Bernabéu. Le Real Madrid accueillait ainsi la Real Sociedad pour cette demi-finale retour de la Copa del Rey, après l’avoir emporté sur un court score de 1-0 lors du match aller en terres basques. Endrick avait inscrit le seul but de la rencontre. Pour ce deuxième round, Carlo Ancelotti décidait de laisser Kylian Mbappé sur le banc, alignant le jeune brésilien à sa place. Les 3 autres membres du quatuor magique étaient présents, et il fallait aussi noter la présence de Lunin dans les cages, d’Alaba en défense centrale et de Camavinga, aligné au poste de… latéral gauche. En face, du beau monde aussi, avec l’ancien de la Casa Blanca Takefusa Kubo, Martin Zubimendi qui est d’ailleurs convoité par les Merengues, mais aussi Mikel Oyarzabal, aligné en pointe ce soir.

Sans trop de surprise, c’est le Real Madrid qui se montrait le plus entreprenant d’entrée, face à des Basques plutôt attentistes. Endrick, d’un superbe retourné acrobatique, signait la première occasion madrilène du match et était à deux doigts de marquer un but digne du prix Puskas (7e). Mais le cuir passait finalement à gauche du montant d’Alex Remiro. Derrière, Vinicius Jr, excentré côté gauche, tentait un enroulé mais le portier de la Real répondait présent (9e). Première réponse des Basques avec une frappe lointaine de Susic, qui n’est pas passée loin du montant gauche de Lunin (12e). Un premier avertissement, avant une ouverture du score qui a climatisé le Bernabéu. Pablo Marín, de la tête, décalait pour Barrenetxea. L’ailier basque, seul sur le flanc gauche, s’en allait battre Lunin en plaçant le ballon entre les jambes du portier ukrainien (0-1, 16e). De quoi égaliser cette demi-finale, et, piqué à vif, le Real Madrid passait vite la deuxième pour tenter de repasser devant, avec des tentatives de Rodrygo et de Bellingham qui passaient assez loin du cadre (21e).

Fin de match animée

Mais comme à l’aller, c’est Endrick qui allait faire la différence. Vinicius Jr lançait son compatriote, qui plaçait un ballon piqué parfait pour battre Remiro et signer le 1-1 (31e). Golazo. De quoi relancer un peu les Merengues, et Endrick était clairement l’homme le plus en vue ce soir, bien épaulé par un Bellingham assez intéressant également. C’est donc sur une note plutôt positive que le Real Madrid rentrait aux vestiaires, et la deuxième période démarrait sur un rythme assez élevé côté merengue, avec de nombreuses situations chaudes dans la surface rivale. Rodrygo était à deux doigts d’un but olympique (46e), alors que Bellingham manquait le cadre de peu de la tête (49e). Kylian Mbappé entrait en jeu à la 65e à la place d’un Endrick ovationné. La Real Sociedad, assez morne en deuxième période, était cependant à deux doigts de recréer la surprise avec une reprise à bout portant sur corner de Zubimendi qui a forcé Lunin à sortir une parade exceptionnelle (69e), et derrière, Oyarzabal dévissait complètement au deuxième poteau.

Et ce qui devait arriver arriva… Pablo Martin, dans la surface, éliminait Camavinga ligne de fond et centrait en retrait. Le ballon était dévié par un Alaba malheureux, et terminait sa course dans le fond des cages de Lunin (2-2, 71e). Les troupes d’Imanol Alguacil étaient même supérieures dans le jeu sur cette fin de match, parvenant à se frayer un chemin vers la surface madrilène relativement facilement. Et la sanction allait tomber pour le Real Madrid. Sur une nouvelle action collective bien menée, Kubo servait Oyarzabal en retrait. Le Basque frappait, et le cuir était une fois encore dévié par Alaba, avant de finir sa course au fond des filets (1-3, 80e). La Real était donc qualifiée à dix minutes de la fin. La joie basque n’aura cependant pas duré longtemps. Après un long rush de Vinicius Jr à gauche, le Brésilien déposait un centre parfait pour Bellingham, qui reprenait de volée au point de penalty (2-3, 82e). Vinicius Jr, après une nouvelle belle action individuelle, était à deux doigts de marquer mais cette fois Remiro se jetait vite au sol (84e). C’est Tchouameni qui inscrivait le but de la qualification, s’élevant au-dessus de tout le monde sur corner pour placer une tête gagnante, sur laquelle le portier rival aurait pu faire mieux (3-3, 85e). Mais, nouveau retournement de situation dans le temps additionnel. Sur corner, profitant d’une sortie hasardeuse de Lunin, Oyarzabal catapultait le cuir au fond de la tête, pour le 4-4 au cumulé (90e+3). Remiro sortait une nouvelle parade décisive, sur Bellingham cette fois (90e+5).

Le Real Madrid a été au-dessus en prolongation

Place au la prolongation donc, avec un Real Madrid porté par Vinicius Jr et Bellingham, pendant que Kylian Mbappé était assez transparent et maladroit quand il était trouvé. Le Bondynois se manquait complètement sur cette frappe dans la surface (96e). Les joueurs des deux équipes étaient assez fatigués, et ça se ressentait forcément sur le terrain avec bon nombre d’erreurs techniques et un rythme assez lent. Même si, le Real Madrid semblait être plus frais et plus lucide avec le ballon. Mbappé, auteur d’un joli sombrero dans la surface, manquait sa tête, bien gêné par la défense (105e). Et alors que tout le monde se préparait pour la fatidique séance de tirs au but, sur un corner botté par Güler, Antonio Rüdiger plaçait une tête croisée parfaite, imparable pour Remiro (4-4, 115e). En toute fin de prolongation, Mbappé manquait une nouvelle occasion dans la surface. Les Madrilènes connaîtront leur rival pour le titre demain soir à l’occasion de l’autre demie entre le FC Barcelone et l’Atlético (4-4 à l’aller).