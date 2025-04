UEFA : Aleksander Ceferin annonce la date de retour de la Russie

Depuis l’invasion de l’Ukraine et le début de la guerre, la Russie a été interdite de toutes compétitions internationales en février 2022. Ne disputant que des matches amicaux depuis, la sélection russe n’a pas pu disputer la Coupe du monde 2022, l’Euro 2024 et ne sera pas non plus à la Coupe du monde 2026. Alors que la guerre ne s’est pas arrêtée, la Russie est toujours mise de côté par l’UEFA et la FIFA.

Président de l’UEFA, Aleksander Ceferin, a d’ailleurs expliqué à quel moment la Russie ferait son retour sur la scène internationale lors d’un Congrès de l’UEFA à Belgrade en Serbie : «je l’ai dit à maintes reprises, mais je peux le répéter. Quand le conflit militaire, prendra fin, la Russie sera de retour.» Le patron de la FIFA, Gianni Infantino, a lui aussi évoqué le sujet pour l’occasion : « Alors que des discussions sont en cours pour la paix en Ukraine, j’espère que nous pourrons bientôt passer à l’étape suivante et réintégrer la Russie dans le paysage footballistique parce que cela voudrait dire que tout est résolu», a ainsi déclaré le dirigeant helvético-italien.