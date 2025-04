PSG : Nasser Al-Khelaïfi poursuivi aux prud’hommes par son ex-assistante personnelle

Visé par le Complément d’Enquête diffusé jeudi dernier, Nasser Al-Khelaïfi va également devoir gérer une autre affaire. Comme indiqué par Le Parisien, ce jeudi, l’ancienne assistante du président de BeIN Sports et du PSG a, en effet, engagé une procédure devant le conseil de prud’hommes de Paris pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Embauchée en tant qu’assistante de direction, cette dernière - qui avait progressivement monté les échelons au point d’être nommée chargée des relations publiques en 2016, tout en restant l’assistante de Nasser Al-Khelaïfi - a finalement été licencié en février 2022. Tenue ce jour, l’audience est notamment revenue sur la qualification de son poste.