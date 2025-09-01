Menu Rechercher
Commenter
Officiel Bundesliga

Le RB Leipzig met la main sur Conrad Harder

Par Chemssdine Belgacem
Conrad Harder, buteur avec le Sporting CP @Maxppp

C’était l’un des dossiers brûlants du côté de Rennes ces dernières heures. Après des heures de négociations, Conrad Harder n’a pas rejoint le club breton au terme d’un incroyable imbroglio. Intéressant avec le Sporting CP, l’attaquant danois de 20 ans a finalement été ciblé par le RB Leipzig.

La suite après cette publicité

Le deal est maintenant officiel et Harder est un nouveau joueur de Leipzig : «le RB Leipzig recrute Conrad Harder du Sporting Lisbonne. L’avant-centre danois reçoit un contrat à long terme avec nous jusqu’en 2030. Bienvenue à Leipzig, Conrad.»

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Bundesliga
Leipzig
Conrad Harder

En savoir plus sur

Bundesliga Bundesliga
Leipzig Logo RB Leipzig
Conrad Harder Conrad Harder
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier