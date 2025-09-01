Le RB Leipzig met la main sur Conrad Harder

C’était l’un des dossiers brûlants du côté de Rennes ces dernières heures. Après des heures de négociations, Conrad Harder n’a pas rejoint le club breton au terme d’un incroyable imbroglio. Intéressant avec le Sporting CP, l’attaquant danois de 20 ans a finalement été ciblé par le RB Leipzig.

Le deal est maintenant officiel et Harder est un nouveau joueur de Leipzig : «le RB Leipzig recrute Conrad Harder du Sporting Lisbonne. L’avant-centre danois reçoit un contrat à long terme avec nous jusqu’en 2030. Bienvenue à Leipzig, Conrad.»