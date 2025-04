Mercato OM : ça s’agite dans tous les sens pour Luis Henrique

Voilà ce que l’on peut appeler une incroyable métamorphose. Arrivé en 2020 avec l’étiquette d’un grand crack brésilien, Luis Henrique a parfois déçu avec l’OM. Pour autant, les 8 millions d’euros investis par le club marseillais il y a quelques années semblent être totalement justifiés à la lecture de la belle saison 2024-2025 qu’est en train de réaliser le milieu droit. Profitant d’un prêt à Botafogo l’an dernier pour se ressourcer et revenir à ce qu’il sait faire de mieux, le Brésilien de 23 ans est revenu sur la Canebière avec un tout autre visage. Et cela lui a suffi pour devenir une pièce inamovible du système de Roberto De Zerbi cette saison.

Sous le charme de son joueur, le coach italien l’a aligné dès qu’il l’a pu. Et Luis Henrique lui rend bien avec 9 buts et 7 passes décisives en 29 matches dans ce qui est la meilleure cuvée de sa jeune carrière. «Il est en train de faire une très grosse saison. Il démontre qu’il est un joueur complet avec et sans ballon. Il est en train de marquer beaucoup de buts et progresse beaucoup. C’est l’un des joueurs les plus importants de l’OM», expliquait d’ailleurs le technicien italien au sujet du natif de João Pessoa en mars dernier. Une forme olympique qui a forcément attisé les convoitises en parallèle. Prolongé jusqu’en 2028, le Brésilien ne manque pas de courtisans alors que sa valeur marchande ne cesse de grimper en flèche.

L’Inter Milan va présenter une première offre, le Bayern, le Bayer, Newcastle et Nottingham à l’affût

Aujourd’hui, c’est en Italie que l’intérêt se fait le plus pressant. Si une première prise de renseignement a été effectuée le mois dernier par l’Inter Milan auprès de l’agent du joueur, le club lombard a accentué son pressing et semble déterminé à s’offrir le joueur. Après avoir noué de premières discussions avec l’OM, le champion d’Italie en titre est enclin à soumettre une première offre de transfert au club phocéen dans les prochaines semaines. La volonté des Nerazzurri est claire, Luis Henrique est une priorité du futur mercato estival et l’objectif est même de pouvoir disposer du joueur pour la future Coupe du Monde des clubs qui se déroulera au mois de juin prochain selon nos informations. Reste désormais à se mettre d’accord avec Marseille qui pourrait réclamer plus de 30 M€ pour libérer son joueur. Les bonnes relations entretenues entre le club italien et l’actuel 3e de Ligue 1 pourraient également favoriser l’opération.

Mais le club de Marcus Thuram n’est pas le seul sur le coup. Le Bayern Munich est très intéressé par le brésilien. Vincent Kompany apprécie tout particulièrement le profil du très polyvalent ailier de l’OM et est d’ailleurs récemment venu l’observer lors de PSG-OM au Parc des Princes (défaite 3-1) en mars dernier. Au stade de l’étude, cette piste pourrait prendre de l’ampleur d’ici à la fin du mois, le board bavarois, qui possède également des relations plus que cordiales avec la direction marseillaise, a prévu de revenir aux nouvelles d’ici fin avril. Outre le Bayern, le Bayer Leverkusen est lui aussi à fond sur Luis Henrique. Le club coaché par Xabi Alonso a d’ailleurs lui aussi échangé avec l’entourage du joueur pour évoquer une possible offre du club de Leverkusen pour le n°44 de l’OM. Enfin, Nottingham Forest apprécie lui aussi les qualités de l’ancien de Botafogo, mais n’a pour l’instant pas effectué la moindre approche auprès de l’entourage du joueur tout comme Newcastle qui l’imaginerait bien l’avoir dans son équipe l’an prochain.