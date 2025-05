Le plan lunaire du Real Madrid pour s’offrir une recrue à 60 M€

Le Real Madrid va connaître un tournant dans son projet cet été. Après une saison décevante avec une élimination en quarts de Ligue des champions, une défaite en finale de Coupe du Roi et un titre de Liga qui semble lui échapper, le club madrilène va devoir réagir cet été. Et cela passe évidemment par un mercato estival ambitieux alors que l’effectif a clairement montré ses limites. Les blessures ont illustré l’absence d’alternative crédible en défense centrale et pour les latéraux. Au milieu de terrain, l’absence d’un vrai profil créatif pour remplacer Kroos et Modric a fait mal.

Alors depuis plusieurs semaines, les rumeurs se multiplient du côté de la presse espagnole. Si le club devrait logiquement boucler l’arrivée libre du latéral droit Trent Alexander-Arnold, plusieurs pistes ont été explorées en défense depuis. Le jeune défenseur central de Bournemouth Dean Huijsen semblait être la priorité pour cet été. Mais le Real Madrid est face à un problème de taille : son incapacité à s’aligner financièrement sur ce genre de joueur. En fait, la Casa Blanca dispose d’une enveloppe peu conséquente, au point même que la presse espagnole se demande si le club est en bonne santé économique.

Le Real Madrid compte sur Manchester United

Plusieurs pistes ont été abandonnées faute de moyens. Et ce vendredi, AS révèle que le Real Madrid veut tenter un montage farfelu pour une recrue. Avec un Ferland Mendy très souvent blessé et un Fran Garcia qui n’arrive pas à convaincre la direction, les Merengues ont décidé de recruter un nouveau latéral gauche. La priorité à ce poste n’est autre que Álvaro Carreras, sensation de Benfica. Le latéral gauche espagnol a été brillant cette saison (4 buts et 5 passes décisives en 47 matches) et devrait animer l’été lisboète. Mais sa clause est fixée à 60 millions d’euros dans son contrat. Une somme impossible à payer pour le Real Madrid.

Mais la direction madrilène a un plan pour le moins étonnant. Passé par le Real Madrid (entre 2017 et 2020), le joueur de 23 ans avait quitté les Merengues pour Manchester United à l’époque. Le club anglais, au moment de le vendre à Benfica, avait fixé une clause de rachat à 18 millions. AS explique ainsi que le Real Madrid aimerait demander aux Mancuniens d’activer la clause de rachat pour le revendre dans la foulée. Au club, on pense qu’une offre de 35 millions permettrait à Manchester United de s’y retrouver dans un deal gagnant-gagnant. Mais pas sûr que Manchester United accepte de faire dans la charité pour renforcer un adversaire, même si les deux clubs entretiennent de bonnes relations.