Le Bayern Munich vise deux joueurs de l’OM

L’image en avait surpris plus d’un. Lors du dernier Clasico entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille, les caméras de télévision ont filmé Vincent Kompany et Christoph Freund assis dans les tribunes du Parc des Princes. L’entraîneur et le directeur sportif du Bayern Munich n’étaient pas là par hasard. Et ils ne sont pas venus dans la capitale uniquement pour le plaisir d’assister à l’une des affiches XXL de notre Ligue 1.

La suite après cette publicité

Selon le média TZ, les deux dirigeants bavarois étaient là pour observer deux joueurs de l’OM. Le premier est le Brésilien Luis Henrique. À 23 ans, ce dernier avait rejoint l’OM en 2020 en échange de 8 M€. Prêté à Botafogo en 2022, l’ailier est revenu dans la cité phocéenne durant l’hiver 2023. Et depuis cette saison, il s’est transformé sous les ordres de Roberto De Zerbi, alors que l’OM ne comptait pas spécialement sur lui. En Ligue 1, son positionnement sur l’aile gauche ou de piston dans le 4-2-3-1 de l’Italien lui a permis d’inscrire 7 buts et de délivrer 4 passes décisives en 26 matches.

La suite après cette publicité

Le Bayern était à Paris pour superviser l’OM

Jamais Luis Henrique n’avait été aussi décisif avec le club olympien. Sous contrat jusqu’en 2028, le Brésilien possède une valeur marchande estimée à 18 M€ selon Transfermarkt. Et le Bayern ne lui est pas étranger. Dans sa jeunesse, Luis Henrique avait été invité à s’entraîner avec le club allemand. Au final, l’affaire ne s’est pas faite, le joueur filant à Botafogo en 2018. Munich reviendra-t-il à la charge l’été prochain ? En attendant de le savoir, TZ indique que le deuxième Phocéen supervisé était Leonardo Balerdi.

Le défenseur argentin de 26 ans fait décidément beaucoup parler de lui ces derniers temps. En Italie, son nom est associé à l’AS Roma qui aurait tenté une approche de 20 M€. Une somme qui a fait rire les Marseillais qui ne seraient pas fermés à une vente si un chèque d’au moins 45 M€ atterrit sur le bureau de Pablo Longoria. Lié à l’OM jusqu’en 2028, Balerdi avait confié qu’il aimerait aider l’OM sur le terrain ou grâce à une belle vente. Un départ au Bayern Munich pourrait donc être une solution…