Manchester United : Ruben Amorim met en garde ses joueurs

C’est une énorme sensation qu’est parvenu à créer Manchester United ce jeudi. En déplacement à San Mamés pour y défier l’Athletic Bilbao, les partenaires de Bruno Fernandes, auteur d’un doublé, ont complètement étrillé les Basques, s’imposant sur le score net et sans bavure de 3-0. Malgré ce résultat presque parfait pour une demi-finale aller de Ligue Europa, Ruben Amorim n’a pas voulu céder à l’euphorie, bien au contraire.

En conférence de presse, le Portugais a même tenu à mettre en garde ses joueurs, expliquant que l’expulsion de Daniel Vivian après 30 minutes, alors que le score n’était que de 1-0, a conditionné le reste de la rencontre : « personne ne s’attendait à ce résultat, mais ce n’est pas terminé. Le même résultat peut se produire à Old Trafford, et nous devons être prêts. Il n’y a pas de règle des buts à l’extérieur, donc tout peut changer, et c’est mon message aux joueurs. Je pense qu’ils doivent penser au match retour, et ils doivent penser davantage aux 20 premières minutes qu’au reste du match. Nous avons beaucoup souffert au début, mais le but et le carton rouge ont changé le match. » C’est une mission très périlleuse dans laquelle se lancera Bilbao jeudi prochain, et c’est donc une finale 100 % anglaise à laquelle on pourrait assister, puisque Tottenham a facilement battu Bodø/Glimt à domicile dans la soirée.