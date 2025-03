L’Inter Milan s’attaque à un cadre de l’OM !

Il s’est métamorphosé cette saison. Arrivé en 2020 à Marseille, Luis Henrique aura mis du temps à s’acclimater au contexte marseillais. Revenu l’été dernier d’un prêt fructueux à Botafogo, l’ailier polyvalent a été la révélation marseillaise de la saison. Revigoré, le joueur de 23 ans s’est très vite installé comme étant l’un des titulaires inamovibles du système de Roberto De Zerbi. Arrivé l’été dernier, le technicien italien aux préceptes tactiques bien définis est très vite tombé sous le charme de Luis Henrique.

Il y a quelques mois, l’ancien coach de Brighton n’avait pas hésité à dire tout le bien qu’il pensait du piston brésilien : «il est en train de faire une très grosse saison. Il démontre qu’il est un joueur complet avec et sans ballon. Il est en train de marquer beaucoup de buts et progresse beaucoup. C’est l’un des joueurs les plus importants de l’OM» Avec ce nouveau statut et sous contrat jusqu’en 2028, Luis Henrique est rapidement l’une des nouvelles coqueluches du stade Vélodrome. Et cela a forcément attisé les convoitises autour d’un joueur qui semble enfin acclimaté à l’Europe.

L’Inter Milan a pris des renseignements pour Luis Henrique

En effet, alors que la presse européenne expliquait récemment que le Bayern Munich et la Juventus Turin avait placé le Brésilien sur leurs tablettes, ce dernier a tapé dans l’œil d’un autre cador européen. En effet, à en croire les informations de Sky Italia, l’Inter Milan a pris des renseignements au sujet du numéro 44 olympien. À quelques mois de l’ouverture du marché des transferts, le Brésilien a un profil qui correspond aux attentes des Nerazzurri sur le marché.

D’après nos confrères transalpins, le prix demandé par les Olympiens est élevé et pourrait éventuellement refroidir les ardeurs italiennes. D’autant plus que la concurrence est féroce sur la piste qui mène au joueur de l’OM, auteur de 9 buts et 7 passes décisives en 29 matches cette saison. Un rendement impressionnant et qui devrait encore plus accentuer les sollicitations à son égard s’il venait à devenir encore plus imposant dans les prochaines semaines. Pour ce faire, il faudra que le Brésilien réalise une grande fin de saison pour permettre à l’OM d’aller assurer une qualification en Ligue des Champions la saison prochaine.