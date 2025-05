PSG : les statistiques impressionnantes de Bradley Barcola

Cette saison au PSG, il a deux Bradley Barcola. Celui de la première partie de saison, où l’ancien Lyonnais s’est mué en véritable buteur (10 buts lors des 11 premières journées et 2 passes décisives) et celui de la deuxième partie de saison (3 buts lors des 14 dernières journées mais 9 passes décisives). Alors bien évidemment, pour les supporters du PSG ou même pour les observateurs qui pensaient que le n°29 du PSG allait terminer meilleur buteur du championnat, la déception est grande, mais pour tous ceux qui n’oublient pas que Barcola est avant tout un ailier de percussion capable de distiller la dernière passe (c’est d’ailleurs comme cela qu’il s’est révélé en L1 avec l’OL), les offrandes et les différences réalisées par le joueur sont à la hauteur de son talent.

La suite après cette publicité

Le natif de Lyon, qui a vu son temps de jeu se réduire du fait d’une concurrence accrue depuis l’arrivée au club de Khvicha Kvaratskhelia et l’émergence d’un certain Désiré Doué, reste un atout offensif indéniable pour Luis Enrique qui refusait il y a quelques semaines de mettre en concurrence l’ailier géorgien et l’international tricolore. «Avec Kvara l’objectif était d’améliorer l’équipe, chacun pousse son concurrent. Barcola est un joueur très jeune. Il a un avenir très prometteur. Avec un jeune tu ne sais jamais ce qu’il va se passer. Il faut leur laisser l’espace suffisant pour qu’il puisse grandir. Dans la partie où il a moins marqué, il était bien sur les passes décisives. Je vois chez lui une amélioration sur son travail en défense», expliquait-il en conférence de presse.

Barcola, deuxième meilleur passeur d’Europe en 2025 !

On peut difficilement lui donner tort, d’autant que Barcola continue à affoler les statistiques. Avec déjà 14 passes décisives depuis le début de l’année 2025, il est le meilleur passeur d’Europe depuis janvier (à égalité avec Raphinha) mais aussi le seul joueur en Ligue 1 à faire le double double (13 buts et 11 passes décisives). C’est simple, derrière Dembelé, il est le joueur le plus décisif du PSG en terme de ratio but/temps de jeu et plus généralement le deuxième joueur qui élimine le plus de joueurs en Ligue 1 en ratio temps de jeu/dribbles.

La suite après cette publicité

Autant de qualités qui font de Bradley Barcola un membre essentiel de Luis Enrique qui n’a que l’embarras du choix à l’heure de coucher sur le papier le nom des joueurs qui vont composer son animation offensive. Ousmane Dembelé incertain, Bradley Barcola se tient évidemment prêt pour débuter le match retour face à Arsenal. De quoi terminer une saison qui sera quoi qu’il arrive réussi à la vue des statistiques impressionnantes du joueur qui n’a rappelons-le que 22 ans et qui termine simplement sa deuxième saison au PSG…