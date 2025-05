Le PSG tremble pour Ousmane Dembélé, l’Espagne a choisi son favori pour le Ballon d’Or au Barça

Le compte à rebours est lancé pour Dembouz

À Paris, l’inquiétude est de mise pour Ousmane Dembélé. Comme le relaye Le Parisien, le numéro 10 est incertain pour la demi-finale retour contre Arsenal. Selon RMC Sport, le Français souffre d’une petite lésion aux ischio-jambiers. Il sera au repos dans les jours à venir en espérant une cicatrisation rapide d’ici mercredi. Il manquera donc la rencontre face à Strasbourg ce week-end. Le PSG déjà champion n’a plus rien à jouer d’autant que l’invincibilité en championnat a été perdue face à Nice le week-end dernier. Si Dembélé ne parvient pas à se rétablir à temps, ce sera logiquement Bradley Barcola qui le remplacera. Sauf que le Français traverse une période faste depuis 2 mois. L’Équipe s’interroge en se demandant s’il faut s’inquiéter pour lui et revient sur les raisons de son déclassement.

La suite après cette publicité

Lamine Yamal choque le monde du foot

Le Barça n’a d’yeux que pour Lamine Yamal. Deux jours après la masterclass du prodige face à l’Inter, la presse catalane ne s’en remet toujours pas. «Folie mondiale», placarde le journal Sport dans son édition du jour. La performance magistrale du gamin de 17 ans a choqué le monde du foot et l’élève au rang de favori pour le Ballon d’Or. Si le Barça a annoncé ne vouloir prendre position pour aucun de ses joueurs dans la course au plus prestigieux trophée individuel, pour le média espagnol, Lamine Yamal y va tout droit. On rappelle qu’il est en concurrence avec Raphinha et Pedri au Barça. Si le Brésilien présente de meilleures stats, Yamal lui s’est montré décisif dans tous les grands matchs des Blaugranas cette saison. Un critère non négligeable dans la course au Ballon d’Or, d’autant plus que Lamine Yamal est un joueur spécial qui fait lever les foules. Dans le Daily Mail, le débat de savoir s’il est actuellement le meilleur joueur du monde a été lancé.

Manchester United à un pas de la finale

Manchester United a fait un gros pas vers la finale de l’Europa League qui aura lieu à San Mamés, dans le stade de l’Athletic, qui s’est lourdement incliné sur le score de 3-0. Alignés dans une formation offensive, les Red Devils se sont déchaînés. La rencontre a pris un tournant décisif après la double sentence carton rouge et penalty transformé par Bruno Fernandes. Le Daily Star est ébahi après la prestation des hommes de Ruben Amorim. Auteur d’un doublé, le capitaine portugais a encore porté son équipe. Casemiro a marqué le premier but de la partie. Le score aurait pu être encore plus lourd si les montants n’avaient pas sauvé le club basque à deux reprises. Le Manchester Evening News jubile avec ce jeu de mots pour taquiner l’Athletic qui s’est fait «matraquer». Pour Mundo Deportivo, le club basque était en «panne totale».