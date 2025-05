PSG : les raisons du déclassement de Bradley Barcola

Depuis plusieurs semaines maintenant, Bradley Barcola semble perdre sa place petit à petit au profit de Désiré Doué sur le front de l’attaque parisienne. Après un début de saison XXL, l’international français connait donc un coup de moins bien sur l’année 2025 avec une série de 11 rencontres sans trouver le chemin des filets. Une éternité pour le meilleur buteur parisien en début de saison et qui a déjà planté 18 pions sur l’exercice 2024-2025. Mais voilà, l’ancien lyonnais semble connaître une crise de confiance et son raté en fin de match face aux Gunners l’illustre bien.

Pour autant, Bradley Barcola n’est pas non plus complètement dépassé. Au contraire. Il reste un atout offensif indéniable pour Luis Enrique et continue de faire des statistiques puisqu’il s’est désormais mué en passeur. Avec déjà 14 passes décisives depuis le début de l’année 2025, il est le meilleur passeur d’Europe depuis janvier (à égalité avec Raphinha). Mais ce n’est pas suffisant pour lui permettre de s’installer définitivement dans le onze et d’écarter un concurrent comme Désiré Doué ou même Khvicha Kvaratskhelia.

Une concurrence qui fait douter

Sur le banc lors de 6 des 10 derniers matches, Bradley Barcola a aussi manqué les derniers matches de Ligue des champions. Dans son édition du jour, L’Équipe donne quelques éléments sur le déclassement de l’attaquant parisien ces derniers mois. L’arrivée de Khvicha Kvaratskhelia a été vécu de manière très douloureuse par l’intéressé qui n’a pas compris pourquoi le Géorgien avait été recruté à son poste malgré son début de saison XXL. En clair, Barcola a eu le sentiment de ne pas avoir un statut privilégié au sein du club.

Autre raison, avec le niveau de forme de Doué et Kvicha forcément, Bradley Barcola a dû être baladé un peu partout sur le front de l’attaque parisienne. S’il a montré des choses intéressantes à droite par le passé, il semble désormais s’être installé sur le couloir gauche et son retour à droite l’a plutôt desservi. Perturbé par ses changements réguliers alors qu’il avait trouvé des automatismes à gauche, Barcola a été perturbé et cela n’a pas aidé à retrouver son meilleur niveau et donc son efficacité. Mais pour autant, il reste un homme de confiance de Luis Enrique et il peut prétendre à une place de titulaire contre Arsenal mercredi prochain.