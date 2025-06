Le nouveau coup de crasse du FC Barcelone sur le mercato

Le FC Barcelone est impitoyable. Ces dernières années, le FC Barcelone a usé et abusé de divers stratagèmes pour essayer de pousser vers la sortie des joueurs jugés indésirables. Frenkie de Jong en a notamment fait les frais. En 2022, les Catalans ont tout fait pour qu’il quitte le club afin d’alléger leur masse salariale. Leur idée était qu’il signe à Manchester United, qui était sur le coup. Sauf que le milieu de terrain batave a refusé de céder aux pressions de ses dirigeants, qui n’hésitaient pas à lâcher des informations à la presse pour le faire craquer. Mais l’ancien de l’Ajax n’a pas cédé. Son compatriote Memphis Depay a aussi été victime de la même stratégie.

Après seulement une année chez les Culés, le Barça a tenté de le faire partir. Sauf que l’ex de l’OL, qui avait fait de gros efforts financiers pour signer, s’est battu pour rester comme il l’avait expliqué. « Je ne suis pas quelqu’un qui abandonne, je ne suis pas un fugueur. J’essaie de tout donner à l’entraînement. En plus, je passe un bon moment ici, Barcelone est l’un des plus grands clubs du monde. Bien sûr, je ne suis pas d’accord avec le fait que je joue moins. Mais je ne me suis jamais plaint. J’essaie de parler avec mes pieds. Ensuite, le choix appartient à l’entraîneur. Plus de la moitié des rumeurs n’était pas vraie, mais bien sûr, il y avait de l’intérêt. Après une seule année, j’ai pensé que c’était trop facile de partir.»

Ter Stegen, le nouvel indésirable

Il avait finalement rejoint l’Atlético de Madrid à l’hiver 2023. Cet été 2025, Marc-André ter Stegen est le nouvel indésirable des Barcelonais. Gardien titulaire, l’Allemand s’était gravement blessé au genou en début de saison dernière. Pour le remplacer, les pensionnaires du Camp Nou avaient misé sur Wojciech Szczęsny, sorti de sa retraite. L’idée était qu’il assure l’intérim et que Ter Stegen retrouve sa place quand il serait remis. Sauf que Joan Laporta et ses équipes en ont décidé autrement. Ils ont décidé de mettre la main sur le jeune et prometteur Joan Garcia (24 ans). Ce dernier était courtisé en Angleterre, mais il a dit oui au Barça qui lui a promis le poste de numéro 1. Le FCB a aussi choisi de faire de Szczęsny sa doublure. Et Ter Stegen dans tout ça ?

Il y a quelques semaines, la presse espagnole indiquait que le Barça ne fermait pas la porte à son départ, afin de rajeunir son effectif puisque l’Allemand a 33 ans. De plus, les boss blaugranas n’étaient pas certains qu’il retrouve son meilleur niveau après sa blessure. Dans le même temps, les médias pro-Barça ont commencé à dévoiler des informations sur le joueur qui serait mécontent de sa situation. Son club est dans le même cas. Ce jeudi, Sport a d’ailleurs révélé de nouveaux éléments. Ainsi, on apprend que les dirigeants ainsi que le staff n’ont pas apprécié certaines déclarations publiques du joueur, qui manifestait sa volonté de retrouver sa place de numéro 1 une fois qu’il serait remis de sa blessure.

L’Allemand est furieux

Ils n’ont pas aimé non plus qu’il refuse de s’exprimer en tant que leader de l’équipe lors des célébrations pour le titre en Liga. De son côté, Ter Stegen est furieux contre le Barça. Il n’a pas digéré le fait de ne pas jouer en Ligue des Champions en fin de saison. Une décision de Flick qui lui est restée en travers de la gorge. Le technicien allemand a aussi déçu Ter Stegen, qui n’a pas du tout aimé le fait d’être sur le banc face à l’Athletic Bilbao lors de la dernière journée alors que le titre était déjà acquis. En effet, c’est Iñaki Peña, dont le départ est attendu cet été, qui a été titularisé. Tout cela a mis en colère le portier allemand, qui voulait avoir du temps de jeu dans les jambes pour préparer au mieux la Ligue des Nations avec son pays.

Mais surtout, Marc-André ter Stegen a perdu de l’argent en ne jouant pas ce match. Sport explique qu’il devait toucher une prime pour un certain nombre de matches joués comme le stipule son contrat. En restant sur le banc, il a vu cette somme lui passer sous le nez, lui qui a terminé l’année avec 9 matches au compteur. Malgré les coups bas et un certain ressentiment, le média espagnol assure que le gardien veut rester la saison prochaine. Il est déterminé à se battre pour se faire une place. Mais ce n’est pas le plan du Barça, qui aimerait qu’il s’en aille avant la fin de son bail qui prend fin en juin 2028, soit dans trois ans. Il reste à savoir si la stratégie des Culés fonctionnera cette fois-ci…