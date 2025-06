La grande annonce de Lamine Yamal sur l’avenir du FC Barcelone

Le nom de Lamine Yamal est déjà sur toutes les lèvres depuis la victoire de l’Espagne à l’Euro l’an passé. Elu meilleur jeune joueur, l’ailier de 17 ans a plus que confirmé cette saison. Avec ses 18 buts et 25 passes décisives en 55 matchs toutes compétitions confondues avec le Barça, il s’affirme carrément comme le grand prétendant au Ballon d’Or en compagnie d’Ousmane Dembélé. C’est simple, il a tout raflé cette saison entre la Liga, la Coupe du Roi et la Supercoupe d’Espagne. Il ne lui manque que la Ligue des Champions, battu en demi-finale par l’Inter.

De quoi nourrir de grands regrets d’autant que les Culés étaient encore virtuellement qualifiés jusqu’à la 88e minute du match retour. Ça n’est que partie remise pour l’international espagnol (21 sélections, 6 buts), actuellement en vacances avec Neymar. Dans la série Inside Barça 24/25 disponible sur Barça One un programme du club, il estime avoir encore beaucoup de choses à montrer. «Chaque année, je vais m’améliorer en expérience et dans mon jeu», assure celui qui a prolongé son contrat jusqu’en 2031 à la fin du mois de mai. Il donne même rendez-vous à l’année prochaine et aux saisons suivantes.

«La différence avec les autres rivaux sera plus perceptible»

«Je pense qu’en raison de mon âge, mon corps changera et grandira plus chaque année et la différence avec les autres rivaux sera plus perceptible. Pour l’instant, ce n’est pas très perceptible, mais chaque année, l’écart sera plus grand, je serai plus à l’aise sur le terrain et aussi avec mes coéquipiers», poursuit-il. D’après lui, le FC Barcelone sera tout simplement injouable grâce à la jeunesse de son équipe et d’une marge de progression encore très importante. Outre le talent, le caractère de vestiaire a changé également. Il est devenu plus combatif.

«La mentalité de l’équipe a beaucoup changé cette année, et c’est très bien», estime Yamal prenant en exemple la dernière finale de Coupe du Roi à rebondissement, remportée face au Real Madrid. «C’était ma première finale avec les supporters. C’était l’un des plus beaux moments que j’ai vécus. J’ai beaucoup pris de plaisir, mais c’est aussi le premier match où j’ai vraiment souffert, c’était gagner ou perdre» conclut le favori au Ballon d’Or, remerciant au passage certains de ses coéquipiers comme Ferran Torres, Lewandowski et Raphinha. Désormais, c’est lui la star de l’équipe.