Le FC Barcelone blinde son joyau Lamine Yamal

«Moi tu me parles pas d’âge.» Il y a quelques années, Kylian Mbappé (26 ans), qui était en train d’exploser aux yeux du monde entier, avait lâché en interview cette phrase devenue culte. Des mots que Lamine Yamal aurait aussi pu prononcer. Âgé de 17 ans, le crack espagnol a fait une entrée fracassante sur la planète football. Après des passages par les clubs de La Toreta et Rocafonda, il a intégré la célèbre Masia en 2014. Là-bas, il a gravi tous les échelons, lui qui a rapidement été identifié comme un grand talent en devenir. Et le natif d’Esplugues de Llobregat a tenu toutes ses promesses et même plus.

À 15 ans, 9 mois et 16 jours, il a fait ses grands débuts en Liga. C’était le 29 avril 2023 lors d’un succès 4 à 0 face au Betis. Quelques mois plus tard, le 8 octobre 2023, il est devenu le plus jeune buteur de l’histoire de la Liga, à 16 ans et 87 jours. C’était à l’occasion d’un match face à Grenade. Précoce en club, Lamine Yamal l’est aussi en sélection. Alors qu’il aurait notamment pu jouer pour le Maroc, l’ailier a choisi de défendre les couleurs de l’Espagne. Une sélection avec laquelle il a remporté le championnat d’Europe 2024 il y a un an.

L’histoire d’amour continue entre le Barça et Lamine Yamal

Impressionnant pour son âge, il continue d’étoffer son palmarès puisqu’il a remporté la Supercoupe d’Espagne, Liga et la Coupe du Roi cette saison (18 buts, 25 passes décisives en 55 matches). Sacré collectivement, il s’est aussi distingué individuellement en gagnant notamment le Trophée Kopa et le Golden Boy. Et il pourrait peut-être remporter son premier Ballon d’Or dans quelques mois. Aux yeux de certains, il est celui qui le mérite le plus actuellement. Chouchou des fans du Barça, Lamine Yamal est aussi celui de la direction qui fait tout pour le blinder ces derniers mois. La presse espagnole assurait d’ailleurs qu’il étendrait son bail à ses 18 ans, le 13 juillet prochain.

Les déclarations de son agent Jorge Mendes étaient également positives. Mais ses dernières sorties médiatiques avaient fait douter tous les amoureux du Barça. Finalement, les choses ont avancé ces derniers jours après plusieurs réunions entre Joan Laporta, le président du FCB, et Jorge Mendes. En effet, un accord a été trouvé pour une prolongation jusqu’en 2031. La nouvelle a été officialisée aujourd’hui. «Le FC Barcelone et le joueur Lamine Yamal ont trouvé un accord concernant le contrat les unissant, jusqu’au 30 juin 2031. L’attaquant a signé son nouveau contrat dans les bureaux du club lors d’une cérémonie en présence du président Joan Laporta, du vice-président Rafa Yuste et du directeur du club Deco.» L’aventure continue entre le Barça et son nouveau messie, qui devrait porter le n°10 la saison prochaine.