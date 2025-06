Ballon d’Or : Ousmane Dembélé et le cas Lamine Yamal

Alors que Lamine Yamal fait partie des concurrents pour le Ballon d’Or après avoir mené le Barca à un titre de champion d’Espagne et une demi-finale de Ligue des champions, Désiré Doué a lui brillé en finale de C1, inscrivant deux buts et une passe décisive, pliant ainsi le débat du Golden Boy. De quoi le placer au même niveau que l’Espagnol aux yeux de son coéquipier en club et en sélection, Ousmane Dembélé, comme il l’affirme dans un entretien à France Football.

«Franchement, les deux sont aussi forts. Lamine Yamal, tout le monde parlait déjà de lui dès son plus jeune âge à Barcelone. Quand il est arrivé en professionnel, on a compris qu’il était exceptionnel et il a pris une autre dimension. À l’entraînement, il dribblait, il faisait marquer, il marquait aussi. Pour parler de Désiré, son intégration n’a pas été facile au départ, il a fallu qu’il assimile une nouvelle philosophie, puis, petit à petit, il a complètement explosé. Il va aller très loin, car, en plus, il a un entourage incroyable», a souligné Dembélé.