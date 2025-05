FC Barcelone : les chiffres fous de la prolongation de Lamine Yamal

Après des mois d’attente, Lamine Yamal et le FC Barcelone ont enfin trouvé un terrain d’entente pour prolonger le joueur de même pas 18 ans. Si le club est toujours resté confiant dans ce dossier, il y avait quand même matière à s’inquiéter tant l’accord a été long à trouver. Dès janvier la direction se disait optimiste, soit 5 mois avant la signature du joueur au bas des documents officiels. Cela valait le coup d’attendre puisque l’international espagnol est désormais lié à soin club formateur jusqu’en 2031.

A la fin de cet engagement, il aura alors… 23 ans seulement. Déjà sacré champion d’Europe avec la Roja (2024), double champion d’Espagne (2023 et 2025), vainqueur de la Coupe du Roi (2025) et de la Supercoupe d’Espagne (2025), il ne lui manque déjà plus que la Ligue des Champions et la Coupe du Monde pour compléter son palmarès garni. Il a encore une carrière entière pour y parvenir mais l’attente est forcément grande. Avec cette prolongation, il devient aussi l’un des joueurs les mieux payés du Barça.

Il pourrait toucher plus du double avec les bonus

Dans ces conditions, pas étonnant de voir la clause libératoire du joueur passer à 1 milliard d’euros, à l’instar de ses coéquipiers Gavi ou encore de Cubarsi. D’après les informations de Sport, son salaire net passe à 8 M€ par an mais il pourra faire grimper ses émoluments en atteignant certains objectifs collectifs et individuels, comme le nombre de buts marqués et de passes décisives délivrées. Il obtiendra également un bonus s’il est amené à remporter le Ballon d’Or, qu’il pourrait soulever dès cette année.

En additionnant tous ces chiffres, Lamine Yamal peut devenir le joueur le mieux rémunéré de son club. El Pais évoque la somme de 15 à 20 M€ net par an. Avant cette prolongation, il devait toucher un nouveau contrat une fois passé la majorité (le 13 juillet prochain), qui lui aurait permis d’émarger à environ 5 M€ par an. Ce n’est pas tout. Celui qui portera le numéro 10 la saison prochaine verra sa part de fixe augmenter chaque année et certains variables se transformer en fixe, comme un certain Leo Messi avant lui.