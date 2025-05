Lamine Yamal futur numéro 10 du Barça ?

Auteur d’une saison exceptionnelle avec le FC Barcelone et plus que jamais en course pour remporter le Ballon d’Or, Lamine Yamal devrait prochainement prolonger son aventure avec les Culers. Leader d’attaque de la formation catalane, le jeune crack espagnol pourrait également changer de numéro de maillot dans les prochaines semaines.

En effet, selon nos dernières informations, le FC Barcelone a réalisé des séances photos pour les maillots de la saison prochaine et Lamine Yamal a posé avec le numéro 10. Auteur de 18 buts et 25 passes décisives en 54 matches toutes compétitions confondues, le gaucher de 17 ans portait, jusqu’à présent, le numéro 19. Le 10 était jusque-là propriété d’Ansu Fati, lequel est en partance pour l’AS Monaco.