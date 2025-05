Lamine Yamal va signer le même contrat que Lionel Messi à Barcelone !

Le renouvellement du contrat de Lamine Yamal est la tâche la plus importante que le Barça doit accomplir avant le début de la saison prochaine. Après avoir scellé les nouveaux contrats d’Hansi Flick et de Raphinha, il est maintenant temps pour le club de finaliser les nouveaux contrats de De Jong, d’Eric Garcia et surtout de Yamal. Joan Laporta a expliqué les intentions du club dans une interview accordée à Esport3 et n’a pas caché son processus avec le jeune hispano-marocain : «Avec Messi, nous consolidons les bonus fixes. Nous visons le même procédé», a-t-il déclaré.

L’Argentin avait un salaire fixe élevé, évidemment, mais aussi des variables importants dépendants, entre autres, de titres, de la réception du Ballon d’Or ou du fait d’être le Pichichi. La différence avec les autres contrats était que ces variables, une fois atteintes, devenaient un salaire fixe consolidé. Au-delà de l’écart actuel des montants, le Barça souhaite que le salaire de Lamine Yamal progresse au même rythme que ses performances.