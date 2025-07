Marcus Rashford est arrivé à Barcelone

Marcus Rashford a enfin trouvé une porte de sortie. Plus en odeur de sainteté depuis un an avec Manchester United, l’ancien prodige des Red Devils avait essayé de se relancer la saison passée à travers un prêt de six mois à Aston Villa. Finalement, ses quatre buts en 17 matches avec les Villans traduisent assez bien son passage décevant à Birmingham. De retour à Manchester, l’attaquant de 27 ans ne va pas s’éterniser à Old Trafford.

En effet, depuis plusieurs jours, la presse mondiale affirme qu’un accord a été trouvé pour le prêt de Rashford à Barcelone. Ce dimanche, l’international anglais (62 sélections, 17 buts) s’est fendu d’une publication mystérieuse sur Instagram. Présent dans un avion, Rashford s’est affiché dans deux photos où il joue aux cartes et avec la légende "TEMPS D’ATTENTE". Une manière d’expliquer que l’attente n’est plus très longue avant l’officialisation de sa signature chez les Blaugranas ? Sûrement, alors que l’officialisation devrait être effective dans les prochains jours.