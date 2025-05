Ansu Fati est tout proche de débarquer à l’AS Monaco !

C’est la petite bombe de la matinée ! D’après les informations de Fabrizio Romano, confirmées par Relevo en Espagne, l’AS Monaco est sur le point de conclure un accord avec le FC Barcelone pour le recrutement d’Ansu Fati. Les deux directions ont trouvé un terrain d’entente pour un accord de prêt avec option d’achat. Si celle-ci est amenée à être levée, le Barça disposera d’une clause de revente pour celui qui fut un temps considéré comme son très grand espoir.

La suite après cette publicité

Les choses ne se sont pas déroulées comme prévu pour le joueur de 22 ans. Après ses débuts canon à la fin de l’ère Leo Messi (il avait d’ailleurs récupéré le numéro 10 de l’Argentin après son départ), les performances de l’ailier s’étaient étiolées, alors même qu’il était devenu titulaire, et avait été appelé en équipe d’Espagne (10 sélections, 2 buts). Son temps de jeu a été réduit avec le temps, au point de finir en prêt du côté de Brighton lors de la saison 2023/2024.

La suite après cette publicité

Fati a dit oui à Monaco

Sous la houlette de Roberto De Zerbi, Fati avait soufflé le chaud et le froid avant de revenir en Catalogne où Hansi Flick n’a jamais vraiment compté sur lui (11 apparitions toutes compétitions confondues cette saison). Si le joueur avait préféré rester chez les Blaugranas l’hiver dernier, malgré des propositions, pour tenter de faire son trou dans l’effectif, il se résout cette fois à partir. D’après les dernières informations, il a donné son accord pour rejoindre le Rocher.

Les informations sorties hier par Mundo Deportivo se sont avérées justes. Star en devenir mais qui a besoin de se relancer, Ansu Fati sera forcément une attraction en Ligue 1 la saison prochaine. Il aura l’occasion de se montrer aux yeux de l’Europe également puisque les Asémistes disputent la Ligue des Champions et tentera de montrer qu’il est bel et bien prédestiné au plus haut niveau. De son côté, l’ASM risque de connaitre pas mal de changements au sein de son effectif, notamment devant puisque Aleksandr Golovin, Eliesse Ben Seghir ou encore Maghnes Akliouche (les deux derniers sont même suivis par le Barça) sont annoncés sur le départ.