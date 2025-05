L’AS Monaco fonce sur Ansu Fati

Le mercato est parti tambour battant du côté de l’AS Monaco ! Une fois la qualification en Ligue des Champions validée, la pression peut redescendre d’un cran, et la direction peut avancer avec bien plus de visibilité sur la construction de l’effectif l’an prochain. Eric Dier a même déjà été annoncé. L’expérimenté défenseur anglais a signé un contrat de trois ans, lui qui allait devenir libre après la fin de son aventure au Bayern Munich. C’est loin d’être fini.

Cette fois, c’est vers la jeunesse que le club asémiste se tourne et aussi vers un sacré pari. D’après les informations du Mundo Deportivo qui se montre très affirmatif à ce sujet, «l’ASM veut signer Ansu Fati». La situation du joueur de 22 ans est bien connue. Il est complètement placardisé au FC Barcelone où il n’a compté que 11 apparitions toutes compétitions confondues cette saison, alors que son contrat court jusqu’en 2027. Il a déjà été question de son départ tout au long de l’année en Catalogne.

Le pari Fati

L’ailier a souvent refusé de quitter son club formateur, convaincu qu’il pouvait inverser la tendance mais les choix de Flick ont fini par avoir eu raison de lui. «Ansu a besoin de jouer. Tout le monde dans le vestiaire l’aime. On verra s’il obtient du temps de jeu l’année prochaine ou si on doit trouver une meilleure solution pour lui» alertait Laporta ces derniers jours après le titre en Liga. D’après Relevo, la donne est tout de même en train de changer. L’intéressé accepterait maintenant un nouveau départ en prêt et même un transfert sec.

De quoi renforcer l’hypothèse monégasque, qui sera à la recherche d’éléments offensifs. Aleksandr Golovin, Eliesse Ben Seghir ou encore Maghnes Akliouche sont tous cités comme étant les prochaines ventes du Rocher. Faire venir Ansu Fati serait quand même assez osé. Après des débuts canons avec le FC Barcelone de Leo Messi, l’international espagnol (10 sélections, 2 buts) a perdu de sa superbe. Il avait été prêté lors de la saison 2023/2024 au Brighton de Roberto De Zerbi, sans grand succès.