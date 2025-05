Pourquoi le FC Barcelone peut craindre le pire pour Lamine Yamal

« La prolongation de Lamine Yamal est en bonne voie. Il a besoin d’un contrat équitable pour son âge. Peu importe qu’il soit le mieux payé ; il n’a pas demandé à l’être. Si nous renouvelons son contrat, ce serait la meilleure recrue de ces dernières années. L’important, c’est qu’il soit heureux, et nous parlons de contrats de quatre, cinq ou six ans ». Dans sa dernière sortie médiatique, Deco, directeur sportif du FC Barcelone, se voulait plutôt rassurant quant à cette prolongation de contrat de Lamine Yamal, qui commence à traîner. Jorge Mendes est même arrivé à Barcelone pour négocier le nouveau bail de son poulain avec l’écurie barcelonaise, avec des prétentions salariales visiblement plus importantes que prévu.

Mais ce qui est certain, et malgré les discours publics qui se veulent confiants et optimistes, c’est que le Barça est encore loin d’avoir conclu ce dossier. Sans aller jusqu’à évoquer une situation critique ou périlleuse, il y a bel et bien un risque que les choses se passent mal. D’abord, parce que les demandes salariales du clan du joueur sont très importantes. Certains médias expliquent qu’il souhaite tout simplement être le joueur le mieux payé de l’effectif. Sur le papier, malgré sa jeunesse, ce n’est peut-être pas si farfelu que ça comme exigence. Le problème, c’est que les plus gros salaires de l’effectif - 33 millions d’euros annuels brut pour Lewandowski ou 19 millions brut pour De Jong - plombent déjà les finances d’un Barça en difficulté qui, même s’il le voulait, ne pourrait tout simplement pas offrir des émoluments si conséquents à l’Espagnol. Offrir de tels émoluments à Lamine Yamal irait aussi contre la nouvelle ligne directrice du club, visant à maintenir une masse salariale raisonnable et ne plus se retrouver dans des situations critiques avec le fair-play financier de la Liga.

Le Barça craint des approches de cadors européens

Il faut souligner qu’en 2023, lors de la dernière prolongation de contrat du joueur, un pré-accord oral avait été trouvé, mais forcément, l’explosion fulgurante du joueur poussent son clan à demander des émoluments bien supérieurs à ce qui avaient été accordés à l’époque et qui ne sont plus en adéquation avec le nouveau statut du Catalan. Si le Barça souhaite boucler tout ça avant la majorité du joueur, c’est aussi parce que l’état-major catalan est conscient que des gros clubs européens rôdent autour de LY19 tel des vautours. Et ils peuvent, contrairement au Barça, offrir des salaires colossaux. Mundo Deportivo indique ainsi que le FC Barcelone veut conclure la prolongation du joueur avant lundi prochain, afin d’éviter qu’il parte en vacances sans avoir signé de nouveau contrat, et qu’il puisse être tenté ou convaincu par un autre gros club pendant ses semaines de repos. Ou même que des gens de son entourage le poussent à chercher un nouveau challenge.

Une situation qui n’est pas critique donc, mais le Barça a des raisons d’avoir des craintes. Au rang des bonnes nouvelles et des éléments en faveur du champion d’Espagne, il y a tout d’abord le fait que le joueur soit très attaché au club, et très épanoui dans le vestiaire ainsi que sous les ordres d’Hansi Flick. L’imaginer partir au clash pour quitter le Barça serait totalement surprenant et inattendu. De plus, sa clause libératoire est d’un milliard d’euros, ce qui protège le FC Barcelone puisqu’il semble improbable de voir un club poser autant d’argent sur la table, ce qui aurait pu être le cas avec une clause plus basse, comme celle de Neymar à l’époque (222 millions d’euros). L’amitié entre Joan Laporta et son agent Jorge Mendes pourrait aussi jouer en faveur du FC Barcelone. Mais pour l’instant, il ne reste plus qu’à attendre pour avoir le dénouement de ce feuilleton qui commence à s’éterniser un peu trop pour le Barça…