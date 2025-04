Fenerbahçe défend Mourinho et se moque du coach de Galatasaray

Ce mardi se tenait les quarts de finale de la Coupe de Turquie et le derby stambouliote opposant Galatasaray et Fenerbahçe a tenu ses promesses avec une victoire 2-1 des premiers cités et son lot de tension. En effet, José Mourinho s’est distingué en pinçant le nez d’Okan Buruk le coach adverse. Exclu pour son geste, l’entraîneur portugais risque une grosse sanction. Dans un long communiqué, Fenerbahçe a tenu à défendre son coach et s’est payé le coach adverse Okan Buruk.

«Ceci est notre déclaration concernant Okan Buruk, qui s’est approché de notre directeur technique José Mourinho, qui rencontrait les arbitres après le match d’hier, sous prétexte de leur serrer la main, a provoqué notre directeur technique avec des gestes de la main et des déclarations, et a eu l’audace de faire des gestes de la main irrespectueux après avoir franchi la ligne de police. Après que notre directeur technique se soit momentanément touché le nez en réponse à ces provocations, la personne en question s’est jetée au sol de manière exagérée. Les paroles et les actes irrespectueux de cet homme, qui s’est jeté professionnellement au sol comme s’il avait été « abattu » dans le cadre de ses provocations planifiées et excessives, sont enregistrés avec des images. L’absurdité et le comportement d’une personne qui est touchée au nez et saute au sol et se tord pendant quelques secondes sont connus du public. Il est évident que les images de cette personne se jetant au sol de sa carrière de footballeur se sont poursuivies dans sa carrière d’entraîneur, et que cette attitude est une posture caractéristique. Il est clair que l’évaluation des vilaines provocations et de ce qui s’est passé par la suite ne doit pas être unilatérale, mais doit être fondée sur une relation de cause à effet.»