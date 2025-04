Turquie : José Mourinho risque gros après son nouveau coup de sang

Décidément, les confrontations entre le Fenerbahçe de José Mourinho et Galatasaray sont difficiles. Quelques semaines après les accusations de propos racistes qu’aurait proférés le Portugais, et pour lesquels il a écopé de 4 matchs de suspension (l’affaire est depuis entre les mains de la justice turque), la nouvelle confrontation entre les deux clubs stambouliotes mercredi soir (quart de finale de Coupe de Turquie) a donné lieu à d’énièmes scènes de bagarre. Mourinho a encore une fois tenu le mauvais rôle en pinçant le nez de l’entraîneur adverse, Okan Buruk. Cela lui a valu un carton rouge.

La suite après cette publicité

Ce nouveau coup de sang du Special One pourrait lui coûter cher d’après la presse locale. Celle-ci évoque deux types de sanctions possibles de la part de la commission de discipline, qui a été saisie. Si son geste est qualifié de "conduite anti-sportive", il pourrait recevoir entre 1 et 3 matchs de suspension, en plus d’une amende comprise entre 50 000 et 500 000 livres turques (entre 1 200 et 12 000 euros). En revanche, si la commission y voit plutôt une "agression", la sanction serait alors de 5 à 10 matchs de suspension.