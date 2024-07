Real Madrid : Carlo Ancelotti révèle son plan pour Kylian Mbappé

Depuis sa signature au Real Madrid, Kylian Mbappé est logiquement au centre de l’attention. Et si l’on parle souvent de lui en dehors des terrains en Espagne, la question de son intégration dans le onze madrilène interroge aussi. Comment le Français va-t-il cohabiter avec Vinicius Jr et comment Carlo Ancelotti va-t-il le positionner sur le front de l’attaque. Dans un podcast avec l’ancien de Chelsea John Obi Mikel, le technicien italien a donné des éléments de réponse.

La suite après cette publicité

«Si Kylian Mbappé va jouer à gauche ? Je le vois plutôt jouer sur le front de l’attaque. Et le front de l’attaque est assez large. Le terrain fait 68 mètres. Nos attaquants doivent couvrir ces 68 mètres. Ça peut être lui ou Vinicius Jr aussi. Si tu me demandes où est-ce qu’a joué Vinicius cette saison, c’est difficile à dire. Il n’a pas joué en tant qu’ailier gauche. Je pense que la chose la plus importante pour avoir une bonne animation offensive, c’est la mobilité de nos attaquants. Parfois, Mbappé pourra jouer à gauche, parfois dans l’axe ou parfois à droite. Bellignham a joué à gauche, il est allé dans l’axe et à droite. Rodrygo, je le faisais commencer à droite et parfois, je le retrouvais à gauche. C’est important la mobilité et surtout la créativité de nos joueurs offensifs en fonction de où est le ballon», a-t-il lancé. En clair, Kylian Mbappé va devoir être mobile, bien plus qu’au PSG d’ailleurs.