Real Madrid : Carlo Ancelotti n’écoute pas les critiques

Battu ce week-end contre Valence, au Santiago Bernabéu, le Real Madrid s’est éloigné du titre en Liga et a notamment été critiqué pour son jeu au cours des dernières semaines. Mais à l’approche d’un quart de finale en Ligue des Champions décisif, Thibaut Courtois et Carlo Ancelotti ont affirmé ne pas être inquiétés par les critiques et assurent vouloir encore remporter les trois compétitions majeures.

«On ne peut pas penser aux critiques quand on a un match tous les trois jours. On l’a analysé et il est temps de bien se préparer pour ce match. Ce sont 90 minutes très importantes, pas décisives car il en reste 90 au Bernabéu. Je pense à bien préparer le match. Nous avons un adversaire qui fait beaucoup de choses bien : le pressing, la possession, il faut bien se préparer avec une approche claire», a estimé Carlo Ancelotti, rejoint par son gardien : «de l’intérieur, nous sentons que nous faisons du bon travail, même si les résultats ne vont pas dans notre sens. Nous voulons aller jusqu’au bout, nous savons ce que nous avons à faire et l’important, ce sont les résultats».