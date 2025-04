Montpellier annonce le départ de Jean-Louis Gasset !

Il est temps que ce calvaire s’arrête pour Montpellier. Rapidement embarqué dans la lutte pour sa survie en Ligue 1, le club héraultais n’avait pas hésité à limoger l’un de ses entraîneurs emblématiques, Michel Der Zakarian, pour donner un électrochoc à son effectif. Dans un combat désespéré, Laurent Nicollin a ensuite décidé de sortir de la retraite Jean-Louis Gasset. L’idée était simple : pour la saison des 50 ans du club, il fallait convaincre un historique et amoureux du MHSC pour essayer d’obtenir une révolte des joueurs.

«On est au fond du seau, on ne peut pas aller plus bas. Je sens ce que vont dire les gens, c’est logique. Qu’ils sachent qu’on était au départ de ça (du club). On sait ce que c’est 50 ans de club. On a tout fait. Quand je vois les installations et quand j’entends les joueurs dire que le terrain est dur… Wouah, heureusement qu’ils ne sont pas venus à l’époque, il n’y avait pas un kiné. Aujourd’hui, on est un grand club, atypique. C’est ce qui fait la beauté et la complexité de cette mission parce qu’on se dit que c’est la dernière», déclarait le coach de 71 ans lors de son intronisation en octobre 2024.

Il n’y a jamais eu d’effet Gasset

Au final, il n’y a jamais eu d’effet Gasset au MHSC. En 20 matches de L1 dirigés, Gasset présente un bilan compliqué de 3 victoires, 2 nuls et 14 défaites. Bon dernier du classement avec 15 points et 11 points de retard sur le barragiste (Reims, 26 unités), le MHSC fonce droit vers la Ligue 2. Et comme si cette saison n’était suffisamment galère, le club héraultais vient d’annoncer le départ de son coach. «D’un commun accord, le MHSC et Jean-Louis Gasset ont décidé ce jour de mettre fin à la mission qui avait été confiée à ce dernier. Jean-Louis Gasset n’est plus l’entraîneur de l’équipe professionnelle masculine à compter de ce jour», peut-on lire sur le communiqué publié par le club pailladin.

Gasset a-t-il jeté l’éponge après le neuvième revers consécutif du MHSC ? «Au bout de deux minutes déjà, on a dit qu’on voulait faire une clean sheet. Mais l’avantage avec ces joueurs, c’est qu’on ne souffre pas. Au bout de deux minutes, on est plié. On est en train d’attaquer, on a une opportunité, le gardien fait un arrêt, une balle de contre, but. C’est Montpellier cette année, Montpellier perd contre Saint-Étienne à domicile, Montpellier perd à Auxerre, Montpellier perd contre Le Havre à domicile, rideau. On est faible, on ne marque pas un but, on prend des buts gags au bout de deux minutes de jeu. Ce n’est pas la fatigue, le physique ou autre chose. Ça veut dire qu’on est mauvais et qu’on n’a pas notre place en Ligue 1, point barre. Il y a trois semaines, on disait qu’on jouait les trois équipes qui étaient juste au-dessus de nous. On avait encore un espoir. Là, c’est trois matches, 0 but marqué, 5 encaissés. Et c’est comme ça depuis deux mois. Il faut arrêter d’espérer, la réalité est là, on est l’équipe la plus faible du championnat », déclarait-il après la défaite face au Havre. Le MHSC a-t-il peu apprécié les commentaires de son ex-entraîneur ? À six journées du terme, Montpellier continue de couler…