Rennes : les révélations d’'Olivier Létang sur le départ de Raphinha

Raphinha continue d’exploser sous le maillot du FC Barcelone. Et à l’heure où le Brésilien est en lice pour se qualifier pour la finale de la Ligue des Champions et qu’il est considéré comme l’un des favoris pour le Ballon d’Or, certains nostalgiques n’ont pas oublié que le Brésilien a joué au Stade Rennais lors de la saison 2019/2020 avant d’être vendu à Leeds. Un départ dont se souvient Olivier Létang, qui a été débarqué de son poste de président du SRFC quelques mois avant le départ du joueur.

La suite après cette publicité

«La version est très claire. Raphinha voulait rester à Rennes et jouer la Ligue des Champions. Il a été poussé dehors. Je me rappelle du jour où il m’a appelé, sous le choc, en me disant : "Mon président, ils veulent que je parte." Il a été très, très déçu. Mais une fois qu’il a compris ce qui se tramait en coulisses, il ne voulait plus jouer pour certaines personnes. La scène au bord du terrain en après-match contre Reims (NDLR : jour du dernier match de Raphinha à Rennes, où on voit le joueur, en tribune, entouré de Damien Da Silva et Romain Salin, qui semblent vouloir le convaincre de rester) était assez cocasse, bien à la vue des médias… Quand on sait ce qu’il s’est vraiment passé», a-t-il confié à Eurosport.