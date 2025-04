Leeds United : ça tourne à la catastrophe pour l’ancien espoir Illan Meslier

La carrière d’Illan Meslier avait toute de la belle histoire. Formé à Lorient où il est devenu numéro un sous les ordres de Mickaël Landreau, il partait à l’été 2019 du côté de Leeds United. Doublure de Kiko Casilla en Championship où il a remporté le championnat 2020 avec Marcelo Bielsa comme coach, il devenait titulaire sur la fin de l’exercice. Il enchaînait avec la saison 2020/2021 dans la peau d’un indiscutable avec Leeds United et réalisait une première saison solide avec le dixième de Premier League. Annoncé dans le viseur du PSG à l’époque et également en équipe de France derrière Hugo Lloris, Mike Maignan et Alphonse Aréola comme une solution d’avenir. D’ailleurs Hugo Lloris le considérait comme une vraie option pour l’avenir des Bleus à l’époque : «il y a Illan Meslier qui fait de très belles choses en Premier League. Par rapport à son âge, ce qu’il peut démontrer dans un championnat aussi intense et aussi fort, ça montre tout le potentiel qu’il peut avoir. Il y en a d’autres, après, il y a des choix qui sont faits.»

C’est là que la situation d’Illan Meslier s’est compliquée. Amené à jouer le maintien avec son équipe, il s’en sortait de justesse en 2022 (17e) avant de couler en 2023 (19e). Pourtant ses prestations individuelles restaient satisfaisantes. Toujours numéro un à Leeds United où il enchaînait les exploits malgré quelques petites sautes de concentration, le natif de Lorient était très apprécié. « Avec Illan, je le mets toujours au défi de mûrir avec sa présence dans le but, sa confiance en lui, son assurance dans la prise de décision. Je pense qu’on en a conscience de voir un gardien de but qui grandit sous nos yeux et qui va être très important pour nous », lâchait alors Jesse Marsch son coach de l’époque. Cependant, la dynamique commençait à le fuir. Lors de l’Euro U21 en 2023, Illan Meslier avait été le gardien numéro un durant les éliminatoires et la préparation, mais il a vu Lucas Chevalier lui subtiliser le rôle de numéro un pour la compétition. Une première déconvenue pour un joueur qui restait à Leeds United et revenait en D2 anglaise.

Un déclin progressif pour Illan Meslier

S’il a bien été présélectionné en équipe de France en novembre 2023 et restait malgré son statut de joueur de Championship, Illan Meslier avait mal vécu cette relégation. «C’est compliqué quand on est dans la situation qui est la nôtre. On n’a plus de coach, notre club est en train de se faire racheter par le groupe 49ers. Il y a beaucoup d’inconnues. Pour l’instant, j’ai mon contrat jusqu’en 2026. Officiellement, j’appartiens encore à Leeds. Il va falloir que je réfléchisse au projet qui peut être le mieux, que ce soit à Leeds ou dans un autre club» avait-il confié à RMC Sport à l’été 2023 avant de rester avec les Peacocks. Il y a retrouvé le soutien de son nouveau coach Daniel Farke qui l’a relancé lors de la saison 2023-2024 où il est resté incontournable dans les buts de Leeds : «ce n’est pas une décision contre Karl (Darlow ndlr), qui est un personnage exceptionnel et un gardien de but confirmé à ce niveau. Je suis tellement heureux de les avoir tous les deux, mais le potentiel d’Illan est tout simplement énorme. Quand vous avez un diamant comme lui, vous devez le soutenir. Si je juge ses matchs jusqu’à présent, il est excellent et le meilleur gardien de la ligue.» Pourtant à l’image de son équipe, il flanchait dans la dernière ligne de la saison, passait par les play-offs et échouait contre Southampton (1-0).

Cet été encore, il aurait pu encore quitter les Lilywhite et son nom avait été évoqué du côté de l’Olympique de Marseille. Finalement, Illan Meslier est resté à Leeds United au sein d’une équipe toujours aussi ambitieuse et qui voulait revenir en Premier League. Un choix payant pendant longtemps puisque Leeds United a occupé le top 3 depuis la 10e journée et s’est retrouvé longtemps leader. Actuellement troisièmes à six journées de la fin, Leeds United est à deux points de Burnley et dispose d’une unité de moins que Sheffield United. Ce qui veut dire que pour le moment, Leeds United devra passer par des play-offs. Une lutte à trois qui rappelle le traumatisme de la saison dernière où Leicester et Ipswich Town étaient montés. Et contrairement à la saison dernière, Illan Meslier inquiète clairement. Bien qu’il soit expérimenté pour ses 25 ans avec 214 matches disputés avec son équipe, ses performances ont décliné et il a commis de grosses bévues comme cette boulette en octobre dernier contre Sunderland. Le coach adverse Régis Le Bris avait même tenté de le consoler : «tout le monde peut faire des erreurs sur le terrain, il (Illan) reste toujours un très bon gardien de but. Il mettra tout cela derrière lui.»

Une saison très compliquée pour le Français

Cependant, Illan Meslier n’a pas l’air d’avoir oublié cette erreur et en a commis plusieurs au fil de la saison. De quoi inquiéter Leeds United dans cette fin de saison compliquée où le club reste sur 4 défaites et 1 nul sur les six derniers matches. Contrairement à ses rivaux Sheffield United et Burnley dont les gardiens sont en confiance, Leeds United doit composer avec un Illan Meslier décevant. Le Français compte -0,11 but évité cette saison, c’est-à-dire qu’il sous-performe de peu. Sur les 24 gardiens de Championship, seulement 8 portiers ont un pire bilan. De leur côté Michael Cooper (Sheffield United) et James Trafford (Burnley) comptent 7,51 et 11,61 buts évités sur la saison. De l’autre côté, Illan Meslier est le joueur qui a le plus jouer en Europe sur les 5 dernières saisons avec 193 matches de championnat disputés et 17 298 minutes au compteur. De quoi interroger à Leeds United face à l’entêtement de Daniel Farke. D’autant que son remplaçant Karl Darlow est international gallois et compte 52 matches de Premier League et 154 rencontres de Championship au compteur.

Les consultants de Leeds Live, un média régional ont d’ailleurs eu des mots durs envers le Français. «Le problème, pour moi, c’est son gardien : il s’est trompé. Farke ne va certainement pas se séparer de Meslier à ce stade de la saison, avec si peu de matchs à jouer et un enjeu aussi important. De toute façon, comme on l’a vu précédemment, il n’est pas du genre à procéder à un tel changement, donc il ne va certainement pas créer la surprise à ce stade. Meslier aurait dû être mis au repos, mis hors jeu, ou peu importe comment vous voulez, il y a des mois, avec Darlow qui avait sa chance. Il ne s’agit pas de punir le joueur, mais si vous ne rejoignez pas l’équipe lorsque vous jouez mal et faites des erreurs, quel message cela envoie-t-il à ceux qui attendent en coulisses ?» note James Smailes. De son côté Dom Howson a été encore plus incisif : «Meslier n’a aucun mérite. Il a commis une série d’erreurs et aurait dû être écarté depuis longtemps. Farke s’est obstinément maintenu à le sélectionner et il est devenu évident que la défense a perdu toute confiance en sa capacité à la sortir des situations difficiles. Sa gestion du jeu et sa prise de décision dans les moments importants laissent beaucoup à désirer. C’est un handicap.» Et justement ce samedi contre Luton Town, Karl Darlow a débuté à sa place. «J’ai une option vraiment fiable avec Karl Darlow. Un personnage de haut niveau. Je le vois tous les jours à l’entraînement et il est absolument professionnel et loyal. Il est dans un bon rythme. Je suis convaincu que c’est la bonne decision», a d’ailleurs déclaré le coach Daniel Farke qui a donc rebattu les cartes. Une terrible situation pour Illan Meslier qui est bien loin de suivre la carrière à laquelle on le prédestinait.