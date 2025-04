LdC : Mikel Arteta avertit le Real Madrid

Demain soir, Arsenal va accueillir le Real Madrid en 1/4 de finale aller de l’UEFA Champions League. Avant ce choc, Mikel Arteta (43 ans) s’est présenté en conférence de presse. L’occasion de faire passer quelques messages à ses adversaires. « Je suis convaincu que demain à 20 heures, avec 11 joueurs et un stade plein… nous avons la mentalité de pouvoir gagner. C’est notre conviction. C’est une belle opportunité de jouer dans cette ambiance. C’est le plus beau moment de la saison, voir la réaction des supporters apprécier un match de cette envergure. C’est là que nous voulons être, il faut être intelligent pour bien faire. Nous n’avons pas besoin de convaincre nos joueurs. Ils savent ce qu’ils ont à faire. Il y a des choses que nous ne pouvons pas contrôler. Nous devons nous concentrer sur notre jeu, nos points forts et notre façon de jouer.»

Il a ajouté : « je pense que nous devons gagner le match de demain, et c’est entre nos mains. Nous pouvons jouer le match que nous voulons, et pour y parvenir, nous avons besoin du soutien de tous. Dans ce tournoi, il est important d’avoir une bonne ambiance dans le stade. C’est l’un des plus grands défis de ma carrière. Nous l’attendions depuis de nombreuses années, car Arsenal n’a pas atteint ce stade depuis longtemps. Nous l’attendions, et nous y sommes. C’est très important, mais ce n’est que le premier match. L’objectif, évidemment, est de gagner, mais ce n’est que le premier match des qualifications. Mais il faudra sortir deux gros matches pour éliminer le tenant du titre. « C’est l’histoire du Real, on ne peut pas l’ignorer. Il faut gagner, concrétiser nos occasions… on n’a pas toujours réussi. Mais on peut rivaliser avec n’importe qui.» Les Merengues sont prévenus !