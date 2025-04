Eric Di Meco dégomme la Kings League et Gerard Piqué

La Kings League a officiellement débuté ce dimanche en France, introduisant une nouvelle manière de consommer le football en France. La compétition, inspirée du concept original lancé par Gerard Piqué en Espagne, propose un format mêlant sport et divertissement, avec une connexion entre des personnalités influentes du football et du streaming. Ce projet ambitieux, qui est pour l’instant une réussite, reste très critiqué par une partie du public qui estime que cela va entraîner la destruction du football traditionnel.

Au micro de RMC, Eric Di Meco, ex-joueur de l’OM et de l’AS Monaco partage ce sentiment. «Cela dénote le problème de notre temps, les jeunes n’arrivent plus à regarder un film, rester devant un match ou lire… au lieu de les éduquer, on préfère la facilité de leur filer un truc déjà digéré (…) Est-ce qu’on la regarde vraiment ? Les gens font autre chose à côté, ce n’est pas parce que les gens sont connectés qu’ils regardent vraiment (…) On fait une compétition qui n’a ni queue ni tête et qui n’intéresse pas vraiment. Piqué a déjà tué la Coupe Davis, je ne voudrais pas qu’il tue le foot». Reste à savoir s’il faut vraiment comparer la Kings League au football traditionnel.