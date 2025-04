Mondial des Clubs : TF1 et M6 négocient pour diffuser des matches du PSG

Le Paris Sain-Germain va disputer la prochaine Coupe du Monde des Clubs de la FIFA, organisée aux États-Unis du 15 juin au 13 juin 2025. Tombé dans le groupe de l’Atlético de Madrid, Botafogo et de Seattle, le club de la capitale suscite énormément de convoitises chez les diffuseurs.

La suite après cette publicité

En effet, L’Équipe révèle que TF1 et M6 négocient actuellement avec DAZN, le diffuser officiel de la compétition, afin de pouvoir diffuser des matches du PSG. Il s’agit d’un nombre très limité de matches, DAZN, souhaitant conserver la plus grosse partie du tournoi. Cependant, la plate-forme est ouverte au dialogue, car elle négocie d’autres rétrocessions dans d’autres pays. Sauf surprise, on pourra donc voir quelques rencontres des Rouge et Bleu sur TF1… ou M6.