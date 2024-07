Argentine - Maroc : la réaction dingue de Lionel Messi

C’est dans une vaste confusion que s’est terminé le match d’ouverture des Jeux Olympiques entre l’Argentine et le Maroc, ce mercredi, à Geoffroy Guichard (2-1). Dans le prolongement du but égalisateur des Argentins, à la 90+16e minute de jeu, l’arbitre a envoyé tous les joueurs au vestiaire. En parallèle, la tension montait en tribunes, avec notamment un jet de pétard à proximité des Argentins.

Mais quelques minutes plus tard, on apprenait sur le site officiel des JO que le match n’était en réalité pas terminé… mais suspendu, dans l’attente de savoir si le dernier but argentin était bien valable, ou hors-jeu. Finalement, le Maroc a remporté le match 2 heures plus tard. Les arbitres du VAR ont refusé le but de Medina. Mais non sans mal, puisque les joueurs se sont livrés une dernière bataille pendant… 3 minutes après avoir arrêté de jouer pendant 2 heures donc. Un scénario totalement inédit, qui a d’ailleurs laissé Lionel Messi sans voix. «Insolite», a écrit la Pulga sur ses réseaux sociaux, avec un emoji exprimant son étonnement. On l’est tout autant.