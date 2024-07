JO 2024 (F) : la réaction mitigée de Wendie Renard après la victoire des Bleues

Présente au micro de France 2 après la victoire (3-2) des Bleues, acquise dans la douleur contre la Colombie, Wendie Renard (34 ans) n’était pas totalement satisfaite. Malgré un premier acte maitrisé, les troupes d’Hervé Renard ont rendu une copie indigeste au cours du second acte. Une France aux deux visages qui n’a pas manqué de faire réagir la joueuse de l’OL.

«On s’est mis le feu toutes seules, on mérite de marquer plus de buts en première période mais comme j’ai dit à Eugénie (Le Sommer, ndlr), on a tellement donné en première mi-temps et on a eu du mal à se remettre dedans en deuxième, on a manqué de rythme et il ne faut jamais lâcher face à une équipe comme ça. On a les trois points, c’est l’essentiel, mais il ne faut pas reproduire ces mêmes erreurs». Pour rappel, les Bleues défieront, dimanche à 21h, les Canadiennes, championnes olympiques en titre.