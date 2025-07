Hamed Traoré réagit à la rumeur OM et ouvre la porte à la Ligue 1

La saison d’Hamed Traorè n’a pas laissé grand monde indifférent en France, ni même à l’étranger. Auteur de 10 buts et 2 passes décisives cette année lors de son prêt à Auxerre, l’international ivoirien (10 sélections, 2 buts) s’est affirmé comme l’une des révélations du championnat. De quoi donner des idées à des clubs de plus haut standing. Ces dernières semaines, plusieurs rumeurs avaient circulé : un intérêt de la Fiorentina par exemple, tandis que nous vous révélions de notre côté que Nice, West Ham, l’Atalanta ou encore Bologne s’intéressaient à sa situation.

En Italie, plusieurs médias ont également avancé un intérêt de l’OM, que le joueur a d’ailleurs été invité à commenter lors d’un entretien au Corriere dello Sport : «si je vais rester à Bournemouth ? (il est revenu de son prêt à l’AJA) On va voir. Je viens de terminer une saison importante, je veux tirer le meilleur de ce que j’ai appris et continuer à progresser». Relancé sur le prétendu intérêt de l’OM et de la Fiorentina, il a alors affirmé qu’il n’avait pas de préférence : «une préférence ? Aucune. Je veux jouer pour un club qui croit en moi. Et si je pars, j’aimerais que ce soit un transfert sec. Si la Serie A me manque ? Oui, mais je me sentais aussi bien en Ligue 1.»