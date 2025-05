Auxerre : Hamed Traorè suivi par Nice et à l’étranger

La saison d’Hamed Traorè n’a pas laissé grand monde indifférent en France, et même à l’étranger. Auteur de 10 buts et 2 passes décisives cette année lors de son prêt à Auxerre, l’international ivoirien (10 sélections, 2 buts) s’est affirmé comme l’une des révélations du championnat. De quoi donner des idées à des clubs de plus haut standing.

Selon nos informations, plusieurs clubs suivent actuellement sa situation. En France, Nice, qui jouera un tour préliminaire de Ligue des Champions cet été, et possiblement un barrage, a exprimé un intérêt pour le joueur. West Ham a aussi pris le pouls sur la situation de l’Ivoirien, comme l’Atalanta et Bologne en Italie. Bournemouth réclame 20 millions d’euros pour son milieu offensif de 25 ans.