JO 2024 (F) : pour son entrée en lice, l’équipe de France se fait peur mais s’impose contre la Colombie !

Place aux choses sérieuses. Éliminées en quart de finale de la Coupe du monde 2019 et absente des Jeux Olympiques de Tokyo en 2020, les Bleues faisaient leur retour sur la scène internationale, ce jeudi soir, face à la Colombie. Présente dans le groupe A aux côtés du Canada et de la Nouvelle-Zélande, la France, pays hôte, se devait donc de l’emporter pour son entrée en lice et ainsi parfaitement lancer cette édition 2024. Pour ce premier rendez-vous, Hervé Renard - qui quittera ses fonctions à l’issue du tournoi - alignait un 4-3-3 sans aucune surprise. Blessée à l’ischio, De Almeida laissait sa place à Lakrar dans le couloir droit de la défense. Au milieu de terrain, Toletti, préféré à Henry, accompagnait Dali et Geyoro alors que Cascarino, Katoto et Diani formaient le trio offensif. De son côté, Angelo Marsiglia optait lui aussi pour un 4-3-3 avec une attaque séduisante composée de Caicedo, Usme et Ramirez. Impressionnantes lors du dernier Mondial en Australie, les Cafeteras allaient pourtant se faire surprendre dès les premiers instants…

La suite après cette publicité

Profitant d’une erreur colombienne, Marie-Antoinette Katoto interceptait le cuir avant de s’infiltrer dans la surface adverse et de conclure d’une frappe précise dans le petit filet opposé (1-0, 6e). Libérées par cette ouverture du score, les Bleues repartaient à l’attaque et passaient tout proche du break. Après un corner de Dali, Katoto arrivait lancée et reprenait de la tête mais Tapia empêchait la joueuse du PSG de s’offrir un doublé en détournant parfaitement (12e). Malgré une entame de match idéale, l’équipe de France frôlait ensuite la correctionnelle… Si Peyraud-Magnin repoussait la puissante frappe de Ramirez, Katoto pouvait remercier le laxisme de le VAR, malgré une main assez évidente dans sa propre surface (17e). Plus de peur que de mal, d’autant plus que les troupes d’Hervé Renard doublaient la mise dans la foulée. A la réception d’un centre de Lakrar venu de la droite et repoussé plein axe par la gardienne colombienne, Dali voyait sa tentative à l’entrée de la surface terminer dans le but des Cafeteras avec l’aide de la transversale (2-0, 18e). Une rencontre animée où Ramirez procurait une nouvelle frayeur aux Bleues en envoyant sa reprise sur le poteau de Peyraud-Magnin (20e).

À lire

JO 2024 (F) : la réaction mitigée de Wendie Renard après la victoire des Bleues

Une équipe de France aux deux visages…

Malgré cette alerte sur les buts français, les Bleues dominaient globalement les débats. Si Karchaoui, déséquilibrée dans la surface, et Cascarino, accrochée par Vanegas, pensaient obtenir un penalty, l’arbitre ne bronchait pas, à la surprise générale. Qu’importe. Après une reprise de la tête de Diani, proche de tromper Tapia (41e), Katoto, dans tous les bons coups ce soir, s’offrait un doublé. Sur un long ballon de Wendie Renard, capitaine du soir, l’attaquante parisienne remisait sur Diani avant de se montrer décisive aux 6 mètres en croisant sa reprise de la tête dans le petit filet gauche colombien (3-0, 42e). Tout en maîtrise, la France virait logiquement en tête à la pause mais se mettait en difficulté au retour des vestiaires. Trouvée par Caicedo, Ramirez se jouait de Renard d’un crochet du droit avant de voir sa tentative s’envoler dans le ciel lyonnais (52e). Quelques secondes plus tard, la joueuse de Chelsea surgissait encore et poussait la gardienne tricolore à la faute… Logiquement sanctionnée après avoir accroché l’attaquante colombienne, Peyraud-Magnin était finalement pris à contre-pied sur le penalty d’Usme (3-1, 54e). Piquée par cette réduction du score, les Bleues reprenaient le contrôle de la possession mais manquaient de justesse technique et multipliaient les erreurs individuelles.

La suite après cette publicité

Une période de doute qui allait finalement profiter à la sélection colombienne. Dos au but, Pavi contrôlait parfaitement le ballon avant d’éliminer Karchaoui et de tromper Peyraud-Magnin d’un petit ballon piqué (3-2, 64e). Dans la foulée, Renard se rendait coupable d’une nouvelle bévue défensive mais Ramirez n’en profitait pas (68e). Acculées dans leur propre camp, les Françaises subissaient la pression des Cafeteras. Une physionomie de match obligeant Hervé Renard à apporter du sang neuf avec les entrées de Sandy Baltimore et Selma Bacha (72e). Pour autant, ces deux changements ne changeaient rien à l’imprécision française, à l’instar de cette relance totalement manquée de Peyraud-Magnin, tout proche de profiter à Ramirez (77e). Dans les derniers instants, les partenaires de Grace Geyoro retrouvaient finalement une certaine sérénité et profitaient de leur supériorité numérique suite au carton rouge reçu par Ramirez (85e), pour valider un premier succès dans ces JO 2024. Avec cette victoire étriquée (3-2), les Bleues prennent, par ailleurs, les commandes du groupe A avant de défier, dimanche à 21h, les Canadiennes, championnes olympiques en titre et tombeuses de la Nouvelle-Zélande un peu plus tôt dans la journée.