Mercato OL : les grandes annonces de Paulo Fonseca

Il y a plusieurs jours maintenant, l’Olympique Lyonnais a poussé un grand ouf de soulagement. Rétrogradé en Ligue 2 par la DNCG dans un premier temps, le club rhodanien a finalement vu la décision annulée par la commission d’appel. Avec un nouvel organigramme, le départ de John Textor, et l’arrivée du duo Kang-Gerlinger, Lyon peut enfin souffler un peu, même si les finances restent toujours très largement dans le rouge. Désormais, l’OL va devoir se serrer la ceinture et diminuer drastiquement son train de vie.

Cela passera donc par un mercato bien moins ambitieux. Plusieurs joueurs sont sur le départ et si le club compte bien recruter, les profils ciblés devraient être bien moins coûteux qu’à l’accoutumé. Côté terrain, le club se reconstruit petit à petit et a débuté sa préparation par une courte victoire face à Villefranche ce samedi. Après la rencontre, Paulo Fonseca, qui est toujours suspendu, s’est confié au micro du Progrès pour évoquer plus en détails le mercato lyonnais et la préparation de son équipe. Le coach portugais a fait de grandes annonces sur le mercato.

Paulo Fonseca plus impliqué sur le mercato

« On va voir pour les arrivées et les départs. Je suis content du travail que l’on a fait jusqu’à maintenant pour faire monter des jeunes. Oui, je vais faire l’équipe. C’est un peu différent de la saison dernière. On a une nouvelle équipe, on doit commencer à zéro et je crois que nous pourrons faire une formation très compétitive », a-t-il d’abord lancé avant d’expliquer qu’il allait devoir utiliser son réseau pour espérer recruter cet été. « J’ai un bon réseau, oui, mais qu’est-ce que je peux dire ? Nous avons des noms, on sait ce que nous voulons. Dans tous les secteurs, on a besoin de joueurs. Après je ne suis pas financier, je suis entraîneur. Mais même avec les restrictions financières, on peut construire un bon groupe »

Enfin, le technicien portugais s’attend aussi à perdre plusieurs joueurs d’ici la fin de l’été. Mais il espère bien que sa direction fera des efforts pour les remplacer. « Non, je n’ai pas peur de perdre des joueurs. On a déjà perdu des éléments importants. C’est vrai que quelques joueurs (ndlr : Tolisso ou encore Perri) peuvent avoir la possibilité de lâcher le club. Mais je ne suis pas préoccupé. On sait ce que nous voulons et nous connaissons nos besoins. On a des jeunes avec nous qui ne vont peut-être pas tous restés. Mais je m’attends à des arrivées, et nous allons très bien travailler sur les trois ou quatre semaines qui restent. Je suis confiant» Le message est passé et les supporters lyonnais sont prévenus. Paulo Fonseca va devoir avoir des idées pour renforcer l’OL.