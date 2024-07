Un joueur du Real Madrid a déjà recalé le PSG deux fois cet été

Peu à peu, on commence à y voir plus clair dans les plans du PSG pour l’après-Mbappé. Alors que le Bondynois s’en est allé direction Madrid après 7 années passées du côté du club de la capitale, les décideurs parisiens vont recruter plusieurs joueurs offensifs pour tenter, tant bien que mal, d’oublier leur ancien numéro 7. Il y a notamment le dossier Désiré Doué, où le Paris Saint-Germain est au duel avec le Bayern Munich. Comme révélé hier par nos soins, les Franciliens vont soumettre une nouvelle proposition de 60 millions d’euros pour le Rennais.

La suite après cette publicité

Il y a Victor Osimhen aussi, qui voudrait bien rejoindre la capitale française, mais qui risque d’être l’objet de dures et longues négociations avec Naples. Ces dernières heures, l’option Nico Williams a aussi pris de l’ampleur, avec un FC Barcelone qui était en pole position mais qui a vu le PSG arriver en force dans ce dossier. Et le média pro-Madrid Defensa Central fait une nouvelle révélation sur le mercato parisien.

À lire

PSG : Gabriel Moscardo parle déjà bien français

Il a dit non 2 fois

On apprend ainsi que les Parisiens, via leurs décideurs qataris, ont approché Rodrygo Goes il y a quelques temps. Ils ont reçu une réponse négative de la part de l’ancien de Santos. Un intermédiaire travaillant pour les Parisiens aurait retenté le coup récemment, mais aurait aussi été recalé par l’attaquant brésilien de 23 ans, considéré comme la principale victime de l’arrivée de Kylian Mbappé à Madrid.

La suite après cette publicité

Un double refus qui n’est pas forcément un acte de mépris contre le club parisien, mais tout simplement dû au fait que le joueur ne veut pas quitter Madrid, ne se voyant jouer nulle part ailleurs. Le PSG a donc abandonné cette piste, pour l’instant du moins. Rodrygo devrait donc bien jouer à Madrid la saison à venir, alors qu’en début de mercato, il était aussi question d’intérêts de cadors de Premier League.