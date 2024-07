Le maire de Bordeaux dézingue Gérard Lopez

C’est le chaos total à Bordeaux. Rétrogradés en National 1, les Girondins ont informé la FFF qu’ils renonçaient à leur statut professionnel, acquis en 1937. Dans la foulée, les Girondins de Bordeaux ont confirmé le dépôt de bilan ainsi que la perte de son statut professionnel. Une décision qui n’a pas manqué de faire réagir le maire de la ville… Dans une déclaration transmise à l’AFP ce jeudi, le maire de Bordeaux, Pierre Hurmic, a ainsi dénoncé la décision prise par la formation bordelaise, précisant «des conséquences funestes avec, en premier lieu, la disparition du centre de formation».

«J’apprends avec consternation la décision soudaine autant que personnelle de Gérard Lopez», a par ailleurs déclaré l’élu écologiste, ajoutant que cette décision «confirme des choix de gestion hasardeux qui ont amené en trois saisons notre club qui évoluait dans l’élite de la L1 au niveau amateur». Et de conclure : «en précipitant la chute du club, cette décision laisse dans le désarroi salariés, joueurs, jeunes en formation, et tant de supporters fidèles. D’autres options étaient et seraient encore possibles pour sauver le club. Si la gouvernance actuelle n’a plus le ressort, les moyens, l’envie de défendre avec énergie la survie de notre club centenaire, patrimoine commun de notre territoire, alors, elle doit en tirer toutes les conséquences». Le message est passé !