Rebondissement dans le dossier Victor Osimhen, le Real Madrid prépare un échange fou

L’avenir d’Osimhen s’assombrit

Le Corriere dello Sport fait un nouveau point dans le dossier Victor Osimhen avec la menace de l’Arabie saoudite qui refait surface. Alors que le PSG et Naples peinent à se mettre d’accord, Al-Ahli et Al-Hilal sont en embuscade. Ils attendent de comprendre l’évolution du deal avant de procéder officiellement. Osimhen aimerait rester en Europe, mais l’Arabie risque de devenir bientôt la dernière opportunité du joueur s’il souhaite quitter Naples. En attendant, il continuera à s’entraîner sous les ordres de Conte alors que Lukaku patiente aussi. Le Belge n’a plus d’avenir à Chelsea et attend le feu vert pour retrouver son ancien coach italien. Un feuilleton qui est donc parti pour durer encore quelque temps.

Echange de gardien à Madrid

Le mercato du Real Madrid est quasi bouclé. Seul Lunin est en instance de départ. Et selon le journal AS, le portier est dans le viseur de Chelsea. Le prix réclamé est de 30 M€, mais les Blues ne sont pas disposés à mettre cette somme. Madrid envisage d’accepter un échange avec Kepa… mais en y ajoutant une somme d’argent. Le portier espagnol veut à tout prix retourner à Madrid où il a été prêté la saison dernière et serait prêt à consentir de gros efforts financiers. Un deal qui arrangerait donc les deux parties.

Le Barça accélère pour Olmo

Comme le placarde le Mundo Deportivo, un sommet a eu lieu hier pour le joueur du RB Leipzig Dani Olmo. Ce qu’il faut retenir de cette réunion qui a duré deux heures, c’est que l’Espagnol donne sa priorité au Barça, mais ne se ferme aucune porte, conscient des difficultés financières des Blaugranas. Bien que sa clause libératoire ait expiré, les négociations se feront au même tarif, c’est-à-dire à 60 M€. Le journal Sport relaye la faible offre formulée au joueur. Un contrat de six ans avec un salaire évolutif. Son premier salaire sera bas pour faciliter son inscription puis augmentera à partir de la troisième saison.