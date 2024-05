Kings World Cup : Gerard Piqué chambre Samir Nasri

La Kings World Cup démarre dans quelques jours seulement, et la France, Foot2Rue, y sera présente avec, en tête d’affiche Samir Nasri et Jérémy Ménez, le tout mené par le streamer Amine. L’Ukraine elle a appelé bon nombre d’anciens joueurs pros - on retrouve notamment Yehven Konoplyanka, Darijo Serna ou Junior Moraes - ce qui n’a visiblement pas plu à Nasri.

« Tu es faché car l’équipe d’Ukraine est trop forte ? Tu te chies dessus (rires) ? Dis moi ! », a lancé l’ancien défenseur espagnol. Puis, Amine a appelé l’ancien joueur de l’OM et les deux se sont expliqués dans la bonne humeur et le chambrage, et Piqué a pronostiqué une élimination ukrainienne au premier tour.