Paris FC : Ilan Kebbal ne sera absent qu’un mois

Le Paris FC joue une grande partie de sa saison ce mercredi. En déplacement à Rodez pour le barrage entre le 4e et 5e de Ligue 2, les Franciliens iront chercher leur ticket pour une opposition décisive contre l’ASSE ce samedi. Des rendez-vous cruciaux qui se feront sans l’un de leurs meilleurs joueurs : Ilan Kebbal. Auteur de 6 buts et 11 passes décisives cette saison en Ligue 2 avec le PFC, le transfuge de Reims a été étincelant et a été nommé parmi les cinq meilleurs joueurs de l’antichambre de l’élite lors des trophées UNFP.

Touché à la cheville, le milieu offensif de 25 ans sera absent jusqu’en fin de saison. Et alors que plusieurs informations faisaient état d’une absence de trois mois, le natif de Marseille devrait être éloigné des terrains pour un mois, selon nos indiscrétions. La cheville du franco-algérien ayant bien dégonflé, il sera de la partie pour la reprise du club de la capitale début juillet.