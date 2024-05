L’Olympique Lyonnais a bouclé son premier transfert

La saison de l’Olympique Lyonnais s’est terminée en beauté. Dimanche soir, les Gones ont arraché une qualification en Ligue Europa grâce à leur victoire in extremis contre Strasbourg (2-1). Une qualification et une sixième place encore inespérée il y a quelques mois, où le club rhodanien était encore dernier de Ligue 1 et sans la moindre victoire à la 10e journée. Et la saison risque d’être encore historique si l’OL venait à remporter la Coupe de France contre le PSG, le 25 mai prochain.

Mais avant cela, John Textor et ses équipes travaillent déjà sur la prochaine saison à venir et avec de grosses ambitions. En mars dernier, on apprenait que l’OL s’intéressait au latéral gauche du Real Betis, Abner (23 ans). Alors que Nicolas Tagliafico (31 ans) arrive à un an de la fin de son contrat et que la doublure Henrique (30 ans) voyait son bail se finir dans près d’un mois, le recrutement d’un joueur à ce poste pour la saison prochaine semblait prioritaire pour les Gones.

Henrique va quitter l’OL

Selon les dernières informations de L’Équipe, l’Olympique Lyonnais a trouvé ce lundi un accord avec Abner dans le cadre d’une transaction qui coûtera environ 8 millions d’euros. Tout semble bouclé, mais le quotidien sportif précise que l’officialisation du Brésilien de 23 ans ne pourra être effectif qu’après le passage du club devant la DNCG. Cependant, il devrait bien être présent à Lyon à la reprise cet été.

Auteur de 29 buts et 2 passes décisives cette saison, toutes compétitions confondues, le Brésilien viendrait pour remplacer Henrique. En effet, le latéral gauche de 30 ans, qui a toujours réussi à dépanner correctement depuis sa venue dans le Rhône en 2021, n’a pas reçu d’offre de prolongation de contrat de sa direction et quittera donc l’OL en fin de saison. Son compatriote le remplacera donc et prendra sa place d’extra-communautaire. L’Equipe ajoute que l’avenir de Nicolas Tagliafico est toujours incertain et qu’un autre latéral gauche serait aussi recruté si l’Argentin venait à quitter l’OL.