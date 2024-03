L’OL sur le point de boucler sa première recrue estivale

John Textor, l’Olympique Lyonnais et le Brésil, c’est un triangle amoureux qui semble parti pour bien continuer. Si le club rhodanien a vu passer de nombreux très bons joueurs auriverdes dans ses rangs comme Sonny Anderson, Juninho, Cris ou plus récemment Bruno Guimarães et Lucas Paqueta, l’homme d’affaires américain est, lui, également propriétaire du club de Botafogo. C’est d’ailleurs via cette équipe qu’il a recruté à l’hiver dernier Luiz Henrique du Real Betis Balompié. L’ailier de 23 ans s’est vu promettre lors des négociations la possibilité de revenir vers l’Europe avec notamment l’existence de la passerelle Olympique Lyonnais.

Et cette fois encore, John Textor aimerait piocher chez les Verdiblancos. Pour le coup, ce serait directement pour l’Olympique Lyonnais puisque le latéral gauche Abner (23 ans) plaît beaucoup. Alors que Nicolas Tagliafico (31 ans) arrive à un an de la fin de son contrat et pourrait ainsi partir cet été, lui qui a d’ailleurs été évoqué au Real Betis Balompié l’hiver dernier, le recrutement d’un joueur à ce poste pour la saison prochaine semble important pour les Gones.

Accord proche entre les clubs, Abner est séduit par l’OL

Et celui-ci semble quasiment bouclé pour les Rhodaniens à en croire les dernières informations du journaliste Fabrizio Romano. Ainsi, un accord serait tout proche d’être trouvé pour le transfert du joueur. Ce dernier aurait d’ailleurs accepté les conditions émises par l’Olympique Lyonnais pour une arrivée dès le 1er juillet prochain. Arrivé au Real Betis Balompié en provenance de l’Athletico Paranaense il y a un an, à l’hiver 2023, Abner avait coûté 7 millions d’euros aux Verdiblancos.

Alternant entre titularisations et le banc l’an dernier (16 apparitions), il a plus joué cette saison (23 matches disputés), sans pour autant être indiscutable au sein de l’équipe de Manuel Pellegrini. Vainqueur de la Copa Sudaméricana 2021 avec l’Athletico Paranaense et des Jeux olympiques 2020 (été 2021) avec les Brésil, Abner est considéré comme un joueur d’avenir à son poste, mais n’a pas encore réussi à confirmer cela. Un transfert à l’Olympique Lyonnais pourrait donc lui permettre de franchir ce palier. Le dossier n’attend plus que sa finalisation.