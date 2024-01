OL : John Textor négocie l’arrivée d’un autre Brésilien du Betis

À l’évidence, le courant passe bien entre John Textor et le Betis Séville. Patron de Botafogo, l’homme d’affaires américain a enfin réussi à boucler le transfert record du milieu offensif de 23 ans Luiz Henrique. Une opération qui coûtera 20 M€, bonus compris, au club carioca. Et non à l’Olympique Lyonnais, comme cela était prévu au départ.

Un soulagement pour O Glorioso qui boucle l’arrivée de la recrue la plus chère de son histoire. En effet, Luiz Henrique pensait filer à l’OL et donc rester en Europe. Rentrer au pays constituait un pas en arrière selon lui, mais cet après-midi, les médias brésiliens ont affirmé que le joueur du Betis a finalement signé son contrat avec les Alvinegros.

Le courant passe bien entre Textor et le Betis

Cependant, le dossier Luiz Henrique n’est pas le seul dossier où ça négocie entre Textor et le Betis. Ce mercredi, le média O Globo révèle que le boss de la galaxie Eagle négocierait en effet le transfert du latéral gauche Abner (23 ans). Si le Betis, désireux de se séparer de son joueur, l’aurait dans un premier temps proposé à Botafogo, John Textor élaborerait un plan pour l’envoyer directement du côté de Lyon.

La publication précise que cette arrivée n’interviendrait en revanche que cet été. Cette saison, le joueur a participé à 22 rencontres avec le Betis, et enchaîne les matches complets depuis le retour de trêve. À noter que Relevo avait de son côté indiqué ces derniers jours que l’arrivée de Nicolas Tagliafico au Betis était inhérente au départ d’Abner cet hiver. Affaire à suivre.