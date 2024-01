L’OL se prépare à un départ inattendu

Le mercato n’a pas réglé tous les problèmes de l’Olympique Lyonnais. Malgré les arrivées de Lucas Perri, Adryelson, Malick Fofana et Gift Orban, les pensionnaires du Groupama Stadium ont enchaîné deux défaites de suite en Ligue 1. La première face au HAC le 14 janvier (3-1). La deuxième vendredi face au Stade Rennais (3-2). Une rencontre où les hommes de Pierre Sage ont livré une première mi-temps catastrophique, eux qui ont été menés 3 à 0. La signature de Nemanja Matic samedi donnera de nouvelles options à Lyon, qui va accueillir Marseille dimanche soir.

Tagliafico plaît

D’ici là, les Rhodaniens espèrent conclure ce mercato en beauté. Un ailier, un défenseur et un milieu sont espérés par le coach lyonnais. Mais il faudra aussi être attentifs aux départs. Ce n’est pas un secret, Sinaly Diomandé figure dans la liste des joueurs qui ne seront pas retenus. Jake O’Brien, lui, n’est pas transférable aux yeux des dirigeants. Pourtant, Everton pousse en coulisses pour récupérer l’Irlandais dans le deal Danjuma. Nicolas Tagliafico est aussi ciblé par un club dans le sprint final. En effet, plusieurs médias ibériques dont El Desmarque et Relevo, assurent que le Betis pense sérieusement au latéral gauche.

Arrivé à Lyon en 2022, il avait longtemps hésité avant de signer. Il faut dire que le Barça était aussi intéressé. Mais finalement, l’Argentin a quitté l’Ajax Amsterdam pour rejoindre la cité rhodanienne. Rapidement, sa grinta et ses qualités ont fait l’unanimité. Peter Bosz, Laurent Blanc et tous leurs successeurs ont apprécié son caractère, son leadership et ses performances. Approché par Manchester United l’été dernier, le champion du monde 2022 a été séduit, d’autant que son ancien entraîneur Erik ten Hag dirige les Red Devils. Mais Tagliafico est resté à quai cet été.

Un départ cet hiver ?

Cette saison, il a disputé 17 rencontres toutes compétitions confondues, toutes en tant que titulaire. Indispensable sur son côté gauche, celui qui a inscrit le premier but de la saison lyonnaise n’a pas forcément bien vécu ces derniers mois compliqués pour son équipe. Cet hiver, le Betis, qui est intéressé depuis très longtemps, est venu frapper à sa porte. Les Andalous ont discuté au sujet de Tagliafico (absent vendredi car malade) lors des négociations avec John Textor concernant Luiz Henrique. Les médias ibériques n’en ont pas dit plus concernant ces échanges.

Mais ils ont précisé que le Betis doit d’abord se séparer d’Abner avant la fin du mercato mais aussi boucler une recrue offensive avant d’accélérer pour l’Argentin de l’OL. Ce dernier arrive à un tournant de son aventure entre Rhône et Saône. Il sera en fin de contrat en juin 2025. Le vendre dès cet hiver peut être une bonne chose pour récupérer un peu d’argent. Sportivement, cela le serait moins. L’Olympique Lyonnais, qui compte sur Henrique au moins jusqu’en juin et qui a tenté de positionner Malick Fofana en tant que piston gauche en l’absence de Tagliafico vendredi (ce qui n’a pas été un succès), va donc attendre la fin de ce mercato, en espérant pouvoir conserver ses meilleurs éléments.